Niurka le manda consejo a ‘Cazzu’ por manutención de Nodal a Inti: “Si no quiere dar, que no den”

“Ella tiene que ser mucho más madre que mujer para que críe a su hija sola”.

Ante la tensión legal y mediática que enfrentan Christian Nodal y su expareja y madre de su hija, conocida como ‘Cazzu’, es la vedette cubana Niurka Marcos quien tomó la palabra y aconsejó a la argentina.

Con respecto al tema económico por la manutención de Inti, Niurka Marcos declaró que las mujeres pueden sacar adelante a sus hijos sin depender de los hombres y le dice a ‘Cazzu’ que no espere nada de Nodal.

“Yo apoyo a la mujer, pero no soy feminista. Yo no soy de las mujeres que no le está rogando a un macho atención para un hijo. Mis hijos no tiene precio y ningún cabr*n, aunque sea su papá... tienen mucha madre con ovarios para sacar a mis hijos adelante”, declaró Marcos.

Y añadió que ‘Cazzu’ no debe enfocar su energía en exigir manutención o en lograr que Christian se involucre y conviva como padre, sino que se centre en su rol de madre y en el bienestar de su hija.

“Si no quieren dar, que no den, ella tiene que ser mucho más madre que mujer para que críe a su hija sola y deje de estar llorando miseria y la intención del otro”, dijo.

Y también sentenció que “ponerle un precio a un hijo es darle el derecho a los güey*s… a que opinen sobre las decisiones que tienes para criarlo y que vas a tomar como mujer”, concluyó.

¿Qué se sabe sobre el problema legal de ‘Cazzu’ y Nodal?

Mucho se ha rumoreado sobre los acuerdos a los que habrían llegado los cantantes sobre la crianza de su hija tras su separación. Sin embargo, en los últimos meses han dado a conocer algunos detalles tanto en entrevistas como en comunicados.

Ante la prensa, ‘Cazzu’ dejó entrever que Christian no ‘da dinero suficiente’ para la manutención de la bebé, además de que supuestamente la ha visitado en muy pocas ocasiones y no habría hecho lo necesario para permitirle, legalmente, que viaje con la menor fuera de Argentina.