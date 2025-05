José Manuel Figueroa le hizo una emotiva súplica a Imelda Garza tras las demandas de Maribel Guardia

El pleito legal entre Imelda Garza y Maribel Guardia cimbró a la familia de Julián Figueroa, exponiendo que su relación no era tan amigable como pretendían aparentar. No así, también dejó cosas buenas, como la iniciativa que José Manuel Figueroa tuvo para querer involucrarse en la vida de su sobrino.

José Manuel Figueroa admitió que no conoce al hijo de Imelda Garza y Julián Figueroa, pero quiere cambiarlo

Durante una reciente entrevista para “Hoy”, José Manuel Figueroa confesó que nunca se ha reunido con José Julián, el hijo de su medio hermano Julián Figueroa. En este sentido, y tras la disputa legal que Maribel Guardia e Imelda Garza enfrentaron por su custodia, el cantante de regional mexicano aseguró que sí quiere tener contacto con su sobrino, por lo que le hizo una especial petición a su excuñada para que se plantee la posibilidad de propiciar un encuentro entre ellos.

“Ojalá Imelda me dé la oportunidad, ya más adelante. Cuando esté todo más tranquilo, de que pueda saludar al niño, porque creo que sí sería importante. Al final de cuentas, era mi medio hermano (Julián Figueroa), claro que existe cariño. Obviamente tengo ganas de conocerlo, sería fenomenal. No se pudo cuando Julián estaba vivo, no lo he conocido todavía, pero me encantaría, así que ojalá se abra esta puerta”, mencionó el primogénito de Joan Sebastian.

Sobre los motivos por los que no convivió con el pequeño cuando su hermano todavía estaba vivo, José Manuel prefirió no ahondar en detalles.

¿Qué pasó con José Manuel Figueroa y Julián Figueroa? El distanciamiento que involucró a Maribel Guardia

Aunque se sabe que al momento de la muerte de Julián Figueroa ya llevaba una buena relación con José Manuel Figueroa, en el pasado ambos hijos de Joan Sebastian protagonizaron diversas teorías sobre rencillas familiares. Entre las razones que presuntamente habrían detonado este distanciamiento, estaría el conflicto que el intérprete de “No sé vivir” tuvo con Maribel Guardia.

En su momento, se mencionó la posibilidad de que José Manuel Figueroa se molestara con la actriz de “Corona de lágrimas” por irrumpir en un momento familiar para hablar sobre la herencia del llamado “Poeta del pueblo”. Sin embargo, con el paso del tiempo dejaron atrás estos problemas y hasta ahora mantendrían una relación respetuosa.