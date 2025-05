La tiktoker Valeria Márquez temía por su vida y dejó una advertencia sobre su exnovio: esto se sabe

La tiktoker Valeria Márquez fue brutalmente asesinada en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo con sus miles de seguidores . Quienes presenciaban la transmisión fueron testigos, en tiempo real, de lo ocurrido. Tras el impactante crimen, salieron a la luz varios mensajes que la creadora de contenido había dejado, en los que señalaba a su expareja como responsable “si algo le pasaba”.

Según el medio local El Informador, fueron los propios usuarios quienes comenzaron a exigir a las autoridades que investigaran al exnovio de la tiktoker, debido a los mensajes que ella misma había publicado.

En su cuenta de Instagram, la joven maquillista había escrito:

“Fue mi actual pareja, con la cual vivía; por eso digo que es mi ‘ex’. Y hago responsable a esa persona de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a mi familia. Incluso si me tengo que salir de la ciudad”.

Estas fueron las publicaciones que hizo la tiktoker Valeria Márquez antes de su asesinato. (Especial)

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del agresor, aunque trascendió en redes que su nombre es Jesús y es de origen hondureño. No obstante, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Hace algunos días, Valeria Márquez había subido una historia sobre presuntas amenazas de su ex pareja sentimental, haciéndolo responsable de cualquier cosa que le pasara a ella y a su familia.



Hoy Valeria fue asesinada mientras hacía una transmisión en vivo. pic.twitter.com/8EclSOr8a8 — Arturo Villegas (@ArturoVillegasQ) May 14, 2025

Debido al modo en que fue asesinada , la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

¿Quién era Valeria Márquez, la tiktoker asesinada en plena transmisión en vivo?

Valeria Márquez fue una tiktoker, modelo y estilista de belleza de apenas 23 años, asesinada a balazos en su estética ubicada en Avenida Servidor Público , en la colonia Real del Carmen, en Zapopan.

En redes sociales había construido una sólida comunidad de seguidores que la apoyaron desde su participación en Miss Rostro 2021.

En Instagram contaba con más de 104 mil seguidores, mientras que en TikTok superaba los 109 mil. Debido a que sus perfiles siguen activos, muchos de sus seguidores han dejado mensajes de despedida en sus últimas publicaciones.

El asesinato de Valeria Márquez ha causado conmoción en redes sociales. Quienes la conocieron de cerca exigen justicia para que su caso no quede impune.

NO TE PIERDAS: