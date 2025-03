José Eduardo Derbez apuntó contra Vadhir Derbez y le reclamó por faltar al cumpleaños de su hija Tessa

José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez dieron un paso más en su carrera artística con el lanzamiento de “Par de ideotas”, su propia serie donde han demostrado que, a pesar de ser sumamente distintos, entre ellos predomina el amor y la buena onda. No obstante, esto no fue impedimento para que el hijo de Victoria Ruffo se atrevió a cuestionar directamente a su hermano para reclamarle por no haber asistido al bautizo de la pequeña Tessa.

Vadhir Derbez fue confrontado por José Eduardo Derbez y reveló por qué faltó al bautizo de Tessa

A propósito de la promoción que actualmente están haciendo por la serie que protagonizan en conjunto, José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez asistieron a la emisión “Siéntense quien pueda”. Durante su estancia, los actores compartieron emocionados algunos detalles de este proyecto, pero también se hicieron de palabras y salió a la luz que Vadhir faltó al bautismo de su sobrina Tessa porque prefirió irse de viaje.

“Es un tema fuerte, porque los bautizos son algo que solo ocurre una vez en la vida. Y es tu sobrina, una criaturita. Las ballenas están todo el año, pero en la vida hay prioridades”, dijo el protagonista de “Mesa de regalos”.

Vahdir Derbez le reveló a José Eduardo Derbez que faltó al bautizo de Tessa porque se fue de viaje Instagram

Inmediatamente, Vadhir lo refutó y le respondió con la misma ironía. “Yo vi a tu hija una semana después. Además, hay que mandar la invitación a tiempo mi rey”, dijo entre risas el hijo de Silvana Prince, delatando que esta es una cuestión que, al menos para ellos, ya está más que solucionada.

¿Por qué Eugenio Derbez no fue al bautizo de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez?

Por otra parte, sobre las razones por las que Eugenio Derbez se ausentó del bautizo de la pequeña Tessa, aún se desconocen los detalles, pues el comediante no ha querido abordar este tema. Caber recordar que tampoco estuvo presente Aislinn Derbez, que según los dichos de la actriz, igualmente viajó junto a su otro hermano, puesto que se trataba de planes que habían hecho desde tiempo atrás.

Sin embargo, la celebración fue sumamente especial aún con estas ausencias, pues José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay procuraron que cada detalle estuviera cuidado a la perfección. Además, se sabe que Victoria Ruffo también estuvo al pendiente de todo lo que se necesitara para darle a su primera nieta lo mejor, justo como hizo en el especial baby shower que le organizó a su nuera.