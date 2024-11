Silvana Prince, la mamá de Vadhir Derbez, se lanzó contra Eugenio Derbez con un crudo reclamo: ‘No fue buen padre’

Vadhir Derbez presentó su nueva faceta artística, etapa en la que se dedicará de lleno a la música y marcará el inicio formal de su trayectoria como cantante. Precisamente a propósito de este lanzamiento, habría ocurrido el tan esperado reencuentro de Silvana Prince, su madre, con Eugenio Derbez, del cual delató tener una opinión bastante particular.

Silvana Prince reveló que Eugenio Derbez no fue un buen padre con Vadhir Derbez

Durante la presentación del proyecto como músico y cantante de Vadhir Derbez, Silivana Prince reapareció ante los reflectores para acompañar a su hijo en este momento tan especial. Esta ocasión también dio paso a que volviera a coincidir con Eugenio Derbez, al que llevaba tiempo sin ver, algo que se notó en la cautela que ambos tuvieron en este acercamiento.

No obstante, algo que la bailarina sí quiso dejar claro, es que el hecho de que ahora no tenga problemas con su expareja, no borra todo el pasado. Así lo demostró en una breve charla con diversos medios y retomada por “Ventaneando” y “DelarosaTV”, donde se le cuestionó directamente sobre qué piensa del trabajo que el productor de “Y llegaron de noche” hace como padre.

“Pues está mejorando. O sea, en su momento no lo fue, eso ya se sabe, no lo fue, pero pues ha cambiado. También digo, con la edad uno va cambiando, los años no pasan en balde”, apuntó la bailarina, evidenciando que al menos de su parte, ya no existen rencores hacia el comediante.

Eugenio Derbez y Silvana Prince se reencontraron en un evento en honor a Vadhir Derbez Instagram

¿Quién es Silvana Prince? Conoce a la mamá de Vadhir Derbez

Silvana Prince es una bailarina, exmodelo y artista plástica mexicana. Inició su carrera desde muy joven y conquistó con su impresionante atractivo físico, un rasgo que le valió concursar en un certamen de belleza.

Es la madre de Vadhir Derbez, fruto de su relación con Eugenio Derbez, la cual se sabe, ocurrió a inicios de los 90 y tuvo una duración aproximada de cuatro años, hasta que finalmente terminaron y cada uno se dispuso a rehacer su vida por separado.

Actualmente tiene 62 años y, aunque suele permanecer alejada de los reflectores, constantemente expresa el gran amor y orgullo que siente por su hijo, como hizo durante la presentación de su nuevo proyecto musical.