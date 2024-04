¿Por qué Victoria Ruffo no invitó a los Derbez al baby shower de su nieta? La actriz explicó sus motivos

En medio del cariño de su familia y amigos, José Eduardo Derbez y Paola Dalay se encuentran viviendo una especial temporada con la espera de su primogénita. Como parte de los festejos por este episodio tan importante en sus vidas, la pareja ha celebrado las semanas previas a estrenarse como padres, con baby showers y reuniones en honor a la pequeña.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron su baby shower junto a Victoria Ruffo: ¿por qué no invitaron a los Derbez?

Luego de una especial ceremonia con los Derbez presentes, el comediante y la influencer vivieron un segundo convivió, mismo que siguió algunas de las reglas tradicionales de este tipo de fiestas, como el tener juegos y dinámicas pensadas especialmente para la mamá y el papá. A diferencia de la ocasión anterior, Victoria Ruffo sí estuvo presente y se mostró notablemente emocionada por acompañar a su hijo y nuera en esta fecha.

Algunos de los asistentes al baby shower de José Eduardo Derbez y Paola Dalay postearon imágenes de la tarde que pasaron en familia, lo que despertó curiosidad sobre los motivos que la pareja habría tenido para decidir hacer dos fiestas y no invitar a ambas familias a ninguna de las dos.

Es así que hubo quienes se preguntaron por qué los Derbez no fueron convocados esta vez para la celebración en honor a Tessa, la bebé que están esperando. Sobre las razones, se sabe que, lejos de que exista algún tipo de conflicto, como se ha especulado en ocasiones anteriores, se debió simplemente a que José Eduardo tiene dos familias, mismas que quisieron organizarse por separado.

La apreja estuvo acompañada por los papás de Paola y Victoria Ruffo Instagram

Victoria Ruffo explica por qué no invitó a la familia paterna de José Eduardo

Esta explicación no fue del todo convincente, por lo que posterior al evento, Victoria Ruffo recibió cuestionamientos acerca sus motivos para planear su propio baby shower y dejar fuera a la familia de Eugenio Derbez.

Al respecto, durante una conversación con medios de comunicación, la actriz afirmó que ella quiso invitar a sus amistades, lo que no considera a ese círculo de personas cercanas a su hijo mayor. “No son mis amigos. O sea , ellos tampoco me invitaron a mí al suyo”, dijo, bromeando con que pudo haber cambiado de opinión si hubieran requerido su presencia al primer festejo.