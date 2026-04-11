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Jorge D’Alessio muestra el interior del departamento donde despeja la mente en medio de su separación

El cantante se ha refugiado en este espacio en el que puede nadar, descansar y reflexionar

Abril 11, 2026 • 
Alejandro Flores
jorge dalessio departamento (2).jpg

La pareja lo compró para rentarlo

Instagram

Jorge D’Alessio ha decidido enfrentar la crisis provocada por su separación con Marichelo a través de una especie de retiro emocional en Tulum.

El cantante, que actualmente participa en el programa “Juego de voces: hermanos y rivales” ha compartido videos en sus historias de Instagram en los que aparece en un departamento en Tulum, el cual en principio había comprado junto con Marichelo para rentarlo y que está ubicado en una zona exclusiva del destino turístico.
“Ya está listo para que lo disfrutes” escribió el cantante en diciembre de 2025 junto con un video que publicó en su perfil de redes sociales para mostrar el interior de este departamento que efectivamente muestra comodidad y amenidades de primera línea.
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¿Cómo es el departamento de Jorge D’Alessio?

Entre otras cosas se puede ver que el departamento tiene tres recámaras con dos camas matrimoniales cada uno además de una terraza que tiene vista a la playa.
Tiene 3 baños completos, jacuzzi, asador y “decorado de lujo”, según la descripción que él mismo hizo.
Los muebles y la decoración están dominadas por la duela y un aspecto que busca conectarse con la naturaleza propia de Tulum.

Crisis en matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo
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Días de retiro para Jorge D’Alessio

En los videos que ha compartido en las dos semanas recientes luego de que surgió la noticia de su separación de Marichelo, Jorge D’Alessio ha aparecido, por ejemplo, recostado en una de las recámaras del departamento y con el texto:

“Unos días para descansar y respirar”

En otra de las publicaciones el cantante hace gala de su preparación física al recorrer la alberca lineal que está dentro del departamento en dos recorridos.

jorge dalessio departamento (3).jpg

El departamento tiene lujos de primera línea

Instagram

En este video la frase que lo acompaña es: “Unos momentos para despejar la mente”.

Hasta ahora las razones de la ruptura de Jorge D’Alessio y Marichelo todavía no se han dado a conocer aunque ha sido el propio cantante quien ha adelantado que será primero ella la que hable ante los medios de comunicación cuando se sienta lista.
Mientras eso sucede Jorge hizo una promesa pública tanto a su todavía esposa como a sus tres hijos.

“Siempre estaré para ellos cuando me necesiten; lo he estado ahora como hace un mes cuando todavía vivía con ellos”.

JORGE D’ALESSIO Al interior de
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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