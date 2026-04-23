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¿Jessica Segura entrará a LCDF tras el ‘hate’ que vivió su amiga Mariana Botas y luego de ARREPENTIRSE?

La actriz, quien actualmente participa en ‘Hoy soy el chef’, dice contundente si entrará al reality.

Abril 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Mariana Botas ya formó parte del reality y ahora lo haría su amiga Jessica Segura.

José Luis Ramos

“Ya tenemos cerrada a una celebridad”.

Mariana Botas fue la quinta eliminada de ‘La Casa de Los Famosos México’ y a su salida dijo que aunque no se arrepiente de haber entrado al reality, sí expresó sentirse desilusionada por las críticas que recibió.

Bajo su experiencia, misma que recibió todo el apoyo de sus compañeras y amigas con quienes conduce el programa en YouTube ‘Envinadas’, Mariana y Jessica Segura, es esta última quien revelar si participará en la misma competencia.

La actual integrante de ‘Hoy soy el chef’ destapó la verdad y aclaró si está en negociaciones para ingresar a ‘La casa más famosa de México’, principalmente porque su nombre aparece con frecuencia en las redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Mariana Botas quiere dejar atrás La Casa de los Famosos México: “Para mí el juego acabó”

Cabe recordar que las expectativas sobre el elenco crecieron desde que la productora Rosa María Noguerón confirmó la presencia de un cantante, quien ya está confirmado.

“Mira, a mí nunca me gusta decir que no. Nunca digas nunca porque, no me han invitado y ojalá cuando me inviten diga: “órale, va”. Pero no lo sé, ¿para que digo que sí, si no?”, cuestionó.

De esta forma, Jessica evitó comprometerse aunque sí declaró que debe considerarse la presión del formato en vivo.

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La productora da pistas del elenco

Semanas atrás, Noguerón informó que ya hay “varios famosos firmados” para la próxima edición y resaltó que, a diferencia de años anteriores, existe gran interés de ciertas estrellas por integrarse.

“Ya tenemos cerrada a una celebridad cuya actividad principal es cantar, yo creo que vamos muy bien, ustedes díganos nombres y nosotros los buscamos”, afirmó.

Además, el proceso de elección cambió, pues la productora explicó: “En la primera temporada era difícil porque los famosos no sabían cuáles eran los riesgos; nadie quería dejar su celular o a su familia por diez semanas. Muchos amigos nos ayudaron a lograr esa primera, pero ahora han visto el éxito y el amor que recibe quien sale”.

Al tiempo, agregó que la producción insiste con candidatos cuando no obtienen respuesta positiva en el primer intento: “Ya aprendimos que en este camino, la primera te dicen que no, a lo mejor a la segunda o tercera vez ya te digan que sí”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Rosa María Noguerón, la mujer detrás de La Casa de los Famosos México: “Si lo puedes pensar, lo puedes lograr”

En tanto, expresó que dentro de los nombres más pedidos se encuentra ‘El Bogueto’, sin embargo, no esta contemplado hasta el momento debido a su apretada agenda.

“‘Bogueto’ es amigo de la casa y nos encantaría que aceptara, pero es bien difícil con los cantantes, que cierran su agenda con tanta anticipación y puedan dejar sus compromisos”, concluyó.

La Casa de los Famosos México Mariana Botas Jessica Segura
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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