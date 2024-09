¡Fuerte! Así reaccionaron los nominados de la octava semana en La Casa de los Famosos México

Esta noche se llevó a cabo la octava gala de nominación de La Casa de los Famosos México, un momento que acerca a los participantes un paso más a la recta final del reality. Descubre quiénes son los nominados de la semana ocho y cuáles fueron sus reacciones.

Quiénes son los nominados de la octava semana de La Casa de los Famosos México

La “placa de eliminación” en LCDLFM para el próximo domingo 15 de septiembre quedó de la siguiente manera:



Briggitte Bozzo.

Gala Montes.

Arath de la Torre.

Mario Bezares.

Sian Chiong.

Aún es necesario esperar a conocer quién se quedará con el beneficio de la salvación, que hasta el momento, le pertenece a Agustín Fernández, el líder de la semana. Sin embargo, la noche del jueves 12 de septiembre se disputará el robo de esta ventaja, por lo que las cosas podrían cambiar drásticamente.

Las nominaciones tomaron por sorpresa a los habitantes de LCDLFM Instagram

Las duras reacciones de los participantes que están en riesgo de ser expulsados de LCDLFM en la semana ocho

Esta semana, los habitantes del reality parecían estar claros en que muchos de ellos saldrían en “la placa”, pues conforme ha ido avanzando la competencia, las posibilidades se reducen y desde esta dinámica ya tuvieron que empezar a nominarse en equipos.

No obstante, esto no significó que no les impactara de igual manera saber que su permanencia está en riesgo. El más tranquilo al escuchar su nombre fue Sian Chiong, que desde hace semanas asimiló que tratarán de nominarlo, por lo que al confirmar sus sospechas se limitó a sonreír. Enseguida Mario Bezares se mostró satisfecho, ya que es cliente frecuente de las nominaciones y aceptó la decisión; posteriormente Arath de la Torre evidenció su preocupación, ya que desde hace días aseguró que sabe que es probable que sea él quien tenga que abandonar el show.

Finalmente, Briggitte Bozzo esbozó una sonrisa de “asimilación” y quiso evidenciar que no le preocupa enfrentar una vez más las votaciones, mientras que por último Gala Montes no disimuló su tristeza, ya que ha admitido, este proceso le parece sumamente agotador, aunque rescató que su maniobra en la ruleta le ayudó a salvar a Karime Pindter.