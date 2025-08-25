Rosa María Noguerón, la mujer detrás de La Casa de los Famosos México: “Si lo puedes pensar, lo puedes lograr”

Rosa María Noguerón salió de su natal Veracruz a los 23 años y hoy es una de las productoras más exitosas de México.

Rosa María Noguerón ha demostrado una destacada capacidad para transformar formatos televisivos en verdaderos fenómenos de audiencia. Su trabajo en La casa de los famosos México no sólo consolidó el programa como uno de los realities más exitosos de la televisión mexicana con cientos de millones de espectadores, sino también se ha convertido en tendencia en plataformas digitales y ha dado horas de sobremesa que han unido a familias.

Su liderazgo y determinación en un entorno históricamente dominado por hombres ha inspirado a muchas mujeres y también ha desatado la conversación que va desde el ambiente de la empatía hasta el paredón de haters que revienta de envidia por el éxito.

En exclusiva para TVyNovelas, la productora del momento abrió su corazón para hablar de todo.

Acabamos de ver la precisión con la que se maneja la gala detrás de escena, ¡es un monstruo de mil cabezas!

Justo así, es un monstruo, porque adicionalmente sí somos muchas cabezas, tenemos un showrunner que hace un trabajo espectacular de 24/7, Paly Alonso, también tenemos otra productora ejecutiva por parte de Endemol, por parte de Televisa somos muchas personas involucradas en el área de promoción, research... todo.

¿Cómo lidias con el éxito? Luego es más complejo que fracasar...

Creo que eso es algo muy latino, siempre estamos tratando de restar méritos; sin embargo, yo creo que cada quien está en la posición que se ganó, yo llevo 25 años haciendo televisión y este no es un éxito que me corona sólo a mí, somos un equipo de muchísimas personas y pues sí, habrá comentarios, críticas; sin embargo, vean lo que está pasando, quiénes fueron tendencia el día de hoy como cada fin de semana a través de la pregala, la gala y la postgala, siempre nos favorecen con el rating.

¿Fácil de llevar los horarios?

Lo llevamos trabajando bien, levantándote temprano aunque te hayas desvelado, no rindiéndose, porque a veces nos dicen que no, nos cierran la puerta en la cara y después llega un momento en que logramos convencerlos, logramos tocarles el corazón. Siempre queremos que en la posición en la que se vayan del show, salgan ganando, como le pasó a Marie Claire, fue la primera que se fue y salió ganando, Wendy sigue con nosotros, o sea, yo creo que este show da para muchas cosas más, Mayito sigue aquí, entonces creo que lo más importante de todo es que tratemos con respeto a esas celebridades que accedieron a venir a jugar y que nosotros como producción sigamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por darles el mejor show que es el que el público se merece.

La Casa de los Famosos México Instagram

Y unen familias, ¿no?

Sí, sabemos que las familias se reúnen para vernos, no sólo hablo del núcleo familiar, sino de abrir las puertas de tu casa para los primos, los tíos, esos grupos de amigos que dicen: “Yo pongo la casa y vénganse aquí a ver el show” y que gritan y que se emocionan. Es nuestra manera de agradecerles para que sigan viendo el show, para que sigamos siendo, no sólo una tendencia, sino algo muy divertido para llegar al día siguiente al trabajo y comentar lo que pasó.

Este show ha hecho cosas impensables, le devolvieron la vida pública a Mario Bezares, su dignidad, ese fuego interno que da el perdón público…

“Nosotros, Televisa y Endemol, ponemos el aparador, estas 10 semanas para que la gente conozca al ser humano, es bien difícil fingir, no podrían sostener una personalidad que no es la suya. En el caso de Mario Bezares, México lo juzgó y México mismo lo redimió al darse cuenta que él es verdaderamente maravilloso”.

También el caso de Olivia Collins fue especial…

Con Olivia se nos salían las lágrimas de ver cómo desnudó su corazón y cómo nos dijo: “Pase lo que pase, me los llevo en el corazón”. Que una señora de la talla de Olivia Collins se haya animado a dejar a sus hijas, su familia, su categoría, su todo… es una locura. Que una diva haya aceptado a estar sin maquillaje dentro de La casa siempre se agradece.

En la primera edición de La casa hiciste historia porque cambiaste la mentalidad al visibilizar a una mujer trans, la segunda edición fue salvaje porque aprendimos todos y de pronto en la tercera por primera vez se trata de manera honorable a un chico de talla pequeña, es protagonista y no patiño…

Mira, creo que para Televisa siempre ha sido muy importante la inclusión porque estamos ciertos que todos deberíamos de tener las mismas oportunidades. Todos tenemos la capacidad de enamorar a México y ya lo demostró Wendy. En el caso de Abelito está aquí porque, lo he dicho muchas veces, es mucho más divertido en su vida personal que en su contenido en redes sociales; Olivia a pesar de tener problemas auditivos estuvo en La casa con una discapacidad demostrándose que hay que seguir adelante.

¿Qué le dirías a esas chavas que de pronto creen que no todo es posible?

Yo creo que si lo puedes pensar, lo puedes lograr, yo soy una persona que cree muchísimo en Dios y desde que vine de Veracruz a vivir a esta ciudad cuando tenía 23 años, salía a la calle, me persignaba todas las mañanas, le pedía a mi ángel de la guarda que me acompañara y tenía la certeza de que todo estaría bien.

