Murió ex Miss México: Luto por la inolvidable estrella y ‘vampiresa’ del cine mexicano

Este fin de semana se confirmó la muerte de Erna Martha Baumann, una actriz mexicana que comenzó su carrera como bella representante en Miss Universo, al ser Miss México 1956.

La triste noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). También conocida como Bauman Krauze, la actriz falleció este 21 de noviembre de 2025 a los 87 años de edad.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, publicó la cuenta oficial de la ANDI.

Fue Miss México en 1956 y representó al país en Miss Universo. Quedó entre las semifinalistas, pero la corona se la llevo Carol Morris.

En redes sociales, amigos y colegas compartieron fotos de Erna, mientras compartieron reflectores. “Siempre te recuerdo con esa hermandad actoral y tu dedicación absoluta de tí y de Enrique Alvarez Félix en los ensayos de CHERI de Colette, cuando Carmen Montejo me abrió las puertas como director profesional a los 26 años, casi 27, en CDMX apoyados por el INBAL y Pro Arte Teatral de Mexico”, escribió Luis Martin.

El reconocimiento de Erna Martha llegó con varios papeles de vampiresa, especialmente en “El mundo de los vampiros”. Se consolidó en el género en otros proyectos similares como “Vampire Hookers”, “El vampiro sangriento” y “La invasión de los vampiros”.

También fue estrella de “La mujer marcada”, una historia de venganza de una mujer desfigurada que busca justicia contra el hombre que asesinó a su familia. La vimos también en “¡Paso a la juventud!”, junto a Germán Valdés “Tin Tan”.