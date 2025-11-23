Suscríbete
Itatí Cantoral, ¿lo hace bien como ‘Lupita’?: Así fue el debut de la actriz en ‘Mentiras, el musical’

Interpreta a uno de los personajes favoritos de la obra.

Noviembre 23, 2025 • 
MrPepe Rivero
itati-cantoral-mentiras-.jpg

Itatí Cantoral

José Luis Ramos

El fenómeno teatral ‘Mentiras el musical’ tiene una nueva actriz entre su multiestelar elenco: Itatí Cantoral.

La actriz Itatí Cantoral, que ha brillado en otros musicales como ‘Cabaret’, ahora se puso medias de seda, falda apretada y algo de escote para interpretar a ‘Lupita’, la divertida secretaria que forma parte de las cuatro mujeres sospechosas de la muerte de ‘Emmanuel’ en la obra escrita por José Manuel López Velarde.

Este sábado 22 de noviembre fue el debut de Itatí Cantoral, y tuvo de padrino de lujo a uno de sus hijos, Eduardo Zucchi.tuvo de padrino de lujo a uno de sus hijos, Eduardo Zucchi.

“Tengo mucho agradecimiento por el teatro, por el público. Agradezco mucho a Dios que me dio este año cosas muy hermosas, cosas que estaba deseando con todo mi corazón, que era hacer teatro musical”.

Itatí confesó que Cabaret le dio la fantástica oportunidad de vivir un teatro lleno “y sentir esa emoción de hacer esa gran obra. Ahora lo siento de nuevo con esta obra tan maravillosa que ha tocado miles de corazones y que es tan divertida”.

En redes sociales ya hay videos de su desempeño sobre el escenario. Juzga por ti mismo:

¿Itatí Cantoral vuelve a Televisa?

Tras verla en TV Azteca, Itati Cantoral también confesó que tiene una sorpresa. “He estado hablando con Televisa para volver a mi casa, eso me tiene muy contenta. Hay muchos proyectos”.

“Estoy muy contenta por el apoyo y por la libertad de Televisa, que me dio la oportunidad. Obviamente el mundo ha cambiado: hoy lo de hoy son las plataformas y ya no existen esas cosas de los vetos, de las amenazas, que eran terribles”, dijo a Reforma.

Yo fui a trabajar a TV Azteca y también lo agradezco mucho, me la pasé increíble, fue algo con mucho cariño y con mucho respeto. Yo no soy exclusiva; ya los actores nos podemos manejar con libertad”, dijo Itatí Cantoral..

itati-mentiras-7.jpg

Itatí Cantoral

José Luis Ramos

Itatí Cantoral Mentiras el musical
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
