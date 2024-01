Issabela Camil llamó ‘malagradecido’ a Wendy Guevara y esta fue la contundente respuesta de la influencer

El incómodo cruce de declaraciones entre Wendy Guevara y Sergio Mayer no ha terminado, y ahora hasta Issabela Camil se metió en el pleito al asegurar que la influencer fue “un malagradecido” por no aceptar la asesoría de su esposo.

Durante un encuentro con los medios, Issabela Camil no dudó en defender a su esposo, Sergio Mayer, de los ataques que ha sido víctima sobre todo en redes sociales, pues no han sido pocos los internautas que lo tacharon de “aprovechado” tras enterarse de que Mayer quería ser el “mánager único” de Wendy Guevara .

Contundente, Issabela Camil destacó la trayectoria que tiene Sergio Mayer en el ámbito de la representación artística y la gestión de talentos e incluso se lanzó contra Wendy Guevara con un comentario transfóbico al referirse a la influencer como “un malagradecido”.

Wendy no tardó en reaccionar de forma educada, pero contundente, a las nuevas declaraciones de Issabela Camil: esta fue su respuesta.

WENDY GUEVARA “SACA LAS GARRAS” Y ESTO LE RESPONDE A ISSABELA CAMIL

Issabela Camil, en sus declaraciones para la prensa, destacó que Sergio Mayer sólo intentó impulsar la carrera de Wendy a través de campañas publicitarias exitosas que los hicieron ganar dinero a ambos, a la vez que retó a la influencer a presentar pruebas de sus dichos:

“Lo único que hizo es hacerle ganar dinero, entonces un poco mal agradecido eso”, expresó la esposa de Sergio Mayer durante la charla.

Wendy Guevara, por su parte, no quiso meterse en más controversias y, luego de que fuera cuestionada por sus seguidores en un live de TikTok, refrendó el respeto que siente hacia la familia Mayer, por lo que no les responderá con groserías:

“No voy a comentar nada porque no he visto el video... pero además ni voy a comentar, o sea, yo a la señora no la conozco y mis respetos porque la verdad la familia es la familia y yo no odio a Mayer ni nada”, expresó la popular creadora de contenido, quien concluyó de huen humor: “Jamás le diría nada a la señora, jamás... para eso sí soy un caballero”.