Un reconocido músico narró cómo el chofer de una plataforma de taxis le robó el celular

En un incidente que ha dejado a la comunidad artística y a los usuarios de servicios de taxi en línea en estado de shock, Marcello Lara, el reconocido músico de la banda Moderatto, ha narrado cómo fue víctima de un robo de su celular por parte de un chofer de una conocida plataforma de taxis.

El músico Marcello Lara cuenta cómo fue víctima de robo

Marcello, cuyo talento ha deleitado a los fanáticos de la música durante años, compartió su experiencia en una serie de publicaciones en las redes sociales, detallando el incidente que cambió su percepción de la seguridad en los servicios de taxi en línea.

“Oye @Uber_MEX sigo esperando que alguien me ayude a poder entrar a mi cuenta, para hablarle al chofer del coche donde olvidé mi celular. Obvio el chofer ya lo apagó y ustedes nomás ni sus luces. Error mío el olvido, sin duda, pero es increíble que no pueda entrar a mi cuenta”, escribió

A pesar de su estado de shock, Marcello intentó rastrear su teléfono usando una aplicación de localización de dispositivos.

“Oye @Uber_MEX No está tan difícil la cosa. Si el chofer hubiera querido devolverlo, sabe perfectamente dónde me dejó. Pero como tú no me ayudas a entrar a mi cuenta, no puedo llamarle ni hacer nada más que esperar a tu ayuda. No sabes el nivel de frustración”, expresó.

Más tarde, el músico compartió la respuesta de Uber: “Hola Marcelo: Nos pusimos en contacto con el Socio conductor y desafortunadamente nos confirmó que no encontró ningún teléfono en el vehículo. Entendemos que no es la respuesta que esperabas escuchar, para evitar que este tipo de eventos sucedan, queremos recomendarte que en el futuro siempre revises tus objetos personales antes de abandonar el vehículo”.

Oye @Uber_MEX el fue quien me llevó y se quedó mi celular. pic.twitter.com/qfnsdwSRwM — marcello lara (@marcellolara) January 4, 2024

Este incidente ha provocado un debate sobre la seguridad de los pasajeros en los servicios de taxi en línea. A raíz de este incidente, se ha instado a las plataformas de taxis a reforzar sus medidas de seguridad y a garantizar la seguridad de los pasajeros.