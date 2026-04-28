Irina Baeva denuncia que Gabriel Soto LE FUE INFIEL y ejercía violencia psicológica; redes reaccionan: “karma”

“La única razón por la cual terminó son las infidelidades”.

En julio de 2024, se dio a conocer que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto había llegado a su fin. En medio de rumores, una boda negada y diversas polémicas, es la actriz de origen ruso quien rompió el silencio.

Fue en una reciente entrevista para el programa ‘Montse&Joe’, que Baeva reveló que los culpables de su truene no fueron la incompatibilidad de agendas ni la falta de interés, sino las constantes infidelidades del actor.

Irina detalló que el momento de quiebre definitivo ocurrió tras descubrir mensajes comprometedores de Soto para otra mujer. “Mi mente se tronó y dije: ‘hasta aquí’”, dijo con determinación.

Sin embargo, las acusaciones no terminaron ahí. La actriz denunció que por parte de su pareja, por seis años, enfrentó un trato “muy irrespetuoso y verbal”, mismo que ahora identifica como violencia psicológica. Al tiempo, desmintió las críticas que sugerían que abandonó a Gabriel durante sus problemas de salud, asegurando que su apoyo fue constante hasta que el trato se volvió insostenible.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué pasó con Irina Baeva y Giovanni Medina? Aseguran que su romance fugaz terminó: los detalles

“El karma no olvida”

Tras los dichos de Irina, las redes sociales reaccionaron pronto y aunque recibió apoyo ante esa etapa que vivió casi en secreto junto a Gabriel Soto, fueron más los usuarios que calificaron lo que le pasó como “karma”, recordando que la relación de la pareja comenzó bajo la sombra de infidelidad del actor hacia la madre de sus hijas, Geraldine Bazán.

Mientras Soto mantiene un hermetismo absoluto, Baeva asegura que este doloroso episodio es ahora un “capítulo cerrado”.

¿Trabajarían juntos?

Recientemente, y a pesar del turbulento final, ambos actores han sido cuestionados sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. A los cuestionamientos, Irina ha mencionado que se declara una persona profesional, por lo que no tendría inconveniente en compartir los escenarios con su expareja.

NO TE VAYAS SIN LEER: Así fue la intensa historia de amor de Irina Baeva y Gabriel Soto: de la boda secreta a las supuestas infidelidades

Por si parte, Soto también se mostró abierto a la posibilidad, subrayando que el trabajo es independiente de su vida personal.