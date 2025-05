"¡INVADIERON MI ESPACIO PERSONAL!": Britney Spears prendió un cigarrillo en un avión e hizo un reclamo

Britney Spears está feliz tras liberarse de su tutela legal , mientras divide su vida entre Los Angeles y México. Pero sus días no están lejos de las polémicas y los escándalos: recientemente, se supo que la cantante estuvo bebiendo vodka y quiso prender un cigarrillo dentro de un avión de regreso de EE. UU.. Y ahora salió a dar su versión de los hechos.

Todo comenzó días atrás cuando TMZ reveló que la intérprete encendió un cigarrillo —una violación de las normas federales de aviación— antes de apagarlo a petición de los auxiliares de vuelo del avión chárter.

En este contexto, las autoridades también emitieron una advertencia sobre su conducta en el aeropuerto tras el vuelo y horas más tardes se filtraron imágenes Britney cuando recibía la llamada de atención de tripulación. Como era de esperarse, Spears fue amonestada por la policía cuando arribó a Los Angeles.

La decisión de Britney de mudarse a México fue anunciada por ella misma en diciembre de 2024, coincidiendo con su cumpleaños número 43. La artista e intérprete de éxitos como “Baby One More Time” y “ Toxic” explicó que buscaba alejarse del constante acoso de los paparazzi, quienes, según sus palabras, “siempre han sido increíblemente crueles” con ella.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el comportamiento de Britney?

“Esta no es la primera advertencia que recibe. No es alguien que, exactamente, siga las reglas”, dijo una fuente de la compañía a la revista People.

JSX, la compañía que operaba el vuelo privado, declinó hacer comentarios, y el representante de la “Princesa del Pop” no respondió a las solicitudes de declaración.

“Invadieron mi espacio personal”: Britney dio su versión de los hechos

Tras el incidente, Britney rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram . “En algunos aviones en los que he estado casi nunca se puede fumar, pero este era diferente porque los portavasos estaban fuera del asiento”, escribió en una publicación.

“¡Confieso que fue mi primera vez bebiendo vodka! ¡Te juro que me sentí tan inteligente!! Pensé: ¡Guau! ¿Qué demonios hay ahí? ¡Me sentí tan lúcida e inteligente! ¡Y dije que tenía muchísimas ganas de fumar!”, añadió.

Entonces, continuó, “Mi amiga lo puso en mi boca y lo encendió para mí, así que pensé ¡OH, ENTONCES ESTE ES UN AVIÓN DONDE SE PUEDE FUMAR!

La estrella se disculpó y declaró que, en su opinión, contactar a las autoridades “fue demasiado”. También hizo varias acusaciones contra una azafata en particular, describiéndola como “rara” y afirmando que “invadio el espacio personal” de la cantante.

“Actuó muy raro. No me gustó la forma en que me puso el cinturón y ¡también invadió mi espacio!”, escribió. En tanto, argumentó que la azafata intentó “avergonzarla” y por eso la reportó a la policía. “Creo que no le agradé desde que ingresé al avión”, explicó.

