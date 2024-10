Britney Spears confirmó que volvió a casarse: ¿quién es su nuevo esposo?

A poco más de cinco meses de que se formalizara en los tribunales de Estados Unidos el divorcio de Britney Spears y Sam Asghari, la cantante tomó la drástica decisión de volverse a dar una oportunidad de llegar al altar. Así lo dio a conocer en días pasados, cuando en una de las ya características charlas que tiene con sus seguidores de manera virtual, aseveró que este paso es una de las mejores elecciones que ha hecho en toda su vida, pero, ¿con quién se casó esta vez la “princesa del pop”?

Britney Spears se casó otra vez y así presumió su vestido de novia: ¿con quién llegó al altar?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 42 millones de seguidores y en la que encontró un canal de comunicación con el público, Britney Spears admitió que se convirtió en novia de nueva cuenta. No obstante, lejos de haberlo hecho con alguna de sus parejas sentimentales, quiso hacerlo consigo misma, de modo que ahora disfruta decir que está casada con ella y es a ella a quien dedica todas sus energías.

“Del día que me casé conmigo misma... ¡Estoy trayéndolo de vuelta porque puede parecer embarazoso o estúpido, pero creo que es la cosa más brillante que he hecho nunca!”, escribió la cantante mientras modelaba un llamativo vestido blanco a juego con un velo de encaje.

Britney Spears presumió el vestido de novia que usó cuando se casó consigo misma Instagram

Pese a que no dio más explicaciones de sus razones para haber protagonizado este ritual, sus fanáticos consideran que es un gesto con el que busca demostrar que ya se prioriza por sobre todas las cosas y ya no tiene contemplado volver a sumergirse en relaciones que la drenan. Si bien estas teorías no han sido constatadas, lo cierto es que desde su última ruptura con Paul Soliz, la también actriz sí ha hecho gala de lo feliz que se siente estando sola.

¿Quiénes han sido los esposos de Britney Spears?

Previo a querer casarse consigo misma, la famosa artista ya ha experimentado el matrimonio en toda la extensión de la palabra, pues ha dado el “sí, acepto” en tres ocasiones con distintos hombres, quienes finalmente terminaron por demostrar que no eran para ella.

El primer esposo de Britney fue Jason Alexander, uno de sus mejores amigos y con el que llegó al altar en 2004 tras una inesperada boda efectuada en Las Vegas. Sin embargo, al poco tiempo reflexionaron en que hacer esto no fue precisamente la mejor idea y prefirieron disolver cualquier tipo de unión a los tres días.

Posteriormente, se atrevió a casarse nuevamente, esta vez con Kevin Federline, una pareja de la que sí estaba enamorada y con la que se veía construyendo un futuro. Este momento ocurrió igualmente en 2004 y casi de inmediato tuvieron dos hijos a los que llamaron Jaden y Sean. Tristemente para la intérprete de “Circus”, esta vida conyugal no prosperó y se separaron de forma escandalosa en 2007.

Por último, Britney Spears se renovó y tuvo un tercer esposo: Sam Asghari, quien formaba parte de su equipo de bailarines en un video musical. Tuvieron un romance intenso y se casaron en 2022, para finalmente separarse en agosto de 2023 y firmar el divorcio hasta mayo de 2024.