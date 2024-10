Britney Spears sufrió un alarmante accidente que le provocó serias lesiones en el rostro: VIDEO

Hace un par de meses, Britney Spears sorprendió por su apariencia física en redes sociales, pues de la nada presumió un peinado “desastroso” y en su rostro era evidente la ausencia de cejas. Aunque en ese momento se creyó que podría deberse a una radical transformación de look, la cantante recientemente confesó que todo se trató de un fuerte incidente que vivió en su casa y del que ya compartió algunos pormenores.

Britney Spears habló del espantoso accidente que puso en riesgo su integridad

Con lujo de detalle, la llamada “princesa del pop” se sinceró con sus seguidores de Instagram, plataforma en la que constantemente tiene conversaciones con el público y platica diversos aspectos de su día a día. Ahí, Britney Spears admitió que la razón por la que se le había visto sin cejas y el pelo alborotado, era un incidente doméstico en el que estuvo involucrada.

De acuerdo con la narración de la intérprete de “Toxic”, todo pasó cuando la chimenea de su mansión “explotó" sin razón aparente, justo cuando ella se encontraba cerca. “Estaba en mi habitación, encendí el fuego y de repente me estalló en la cara. Literalmente me explotó y me quemó todas las pestañas, las cejas, ¿ven este flequillo de bebé?, es por la chimenea”, contó, mostrándose nuevamente sorprendida al revivir esos instantes de angustia.

Britney Spears pudo quedar desfigurada Getty

Así culminó esta tragedia que pudo desfigurar a Britney Spears

Pese a que fue algo impactante para ella, todo indica que se trató de un incidente menor y afortunadamente no le quedó ninguna marca perceptible, sin embargo, Britney reiteró que llegó a pensar que su cara se estaba quemando en su totalidad, pues así sentía la intensidad en su piel. Finalmente, mostró que poco a poco ha estado recuperando su vello facial y su peinado nuevamente está tomando forma, además de que comprobó que ya logró superar lo traumático del asunto y por eso consideró que ya era momento de hablar de lo sucedido.