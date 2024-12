Britney Spears causó preocupación al revelar que tiene pensado mudarse a México por un fuerte problema

A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria activa, Britney Spears ha protagonizado diversos escándalos, muchos de ellos alimentados por la persecución constante a la que está sometida. Esta situación, se sabe, siempre le ha incomodado, al grado de que recientemente la orilló a tomar una drástica decisión acerca de su futuro, misma que ya se encargó de compartir antes que nadie.

El cruel reclamo de Britney Spears a los medios de comunicación

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, plataforma en la que suele compartir sus pensamientos y parte de su día a día, Britney Spears externó su molestia por una situación que le parece sumamente problemática. Se trata de la relación que lleva con los camarógrafos, a quienes les reprochó que todo el tiempo estén ansiosos por saber que la está pasando mal.

“Realmente me duele que los papararazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de ‘Jason’, ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo, en la forma que me han retratado”, declaró la intérprete de “Circus”, que anteriormente ya se había sincerado acerca de lo mucho que le afectó a nivel personal no poder tener ni un momento de privacidad.

Britney Spears le reprochó a los paparazzi la forma en que siempre la han tratado Getty Archivo

Britney Spears reveló la razón por la que ahora vivirá en México

Cansada de seguir siendo el blanco de la lente y ahora que ya puede tomar sus propias decisiones gracias a que logró librarse de la tutela de James Parnell Spears, su padre, la llamada “princesa del pop” hizo oficial su elección de establecer su residencia en México y dejar atrás lo que construyó en Estados Unidos.

“Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me mudo a México”, sentenció la artista, dejando claro que ya no tiene intención de seguir permitiendo que nadie abuse de ella, incluso si eso significa tener que empezar de cero, presuntamente en Los Cabos, cuidad en la que habría sido vista recientemente.