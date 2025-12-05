Luis Antonio ‘El Mimoso’ aparece con fuertes golpes en el rostro, ¿qué le pasó?

“Estamos bien, gracias Doctor”.

El cantante Luis Antonio López, mejor conocido como ‘El Mimoso’, y quien por años fue vocalista de la Banda El Recodo, preocupó a sus seguidores al aparecer en redes sociales con golpes, heridas y moretones en el rostro.

El intérprete, de 46 años, dejó que crecieran las especulaciones, pues se limitó a compartir en una publicación un mensaje de agradecimiento para el doctor que lo atendió.

“Estamos bien, gracias Doctor”, escribió ‘El Mimoso’ en su posteo en redes sociales.

Sin ofrecer más detalles, ‘El Mimoso’, quien en el año 2010 decidió emprender su carrera como solista y que ha colocado como favoritos temas como ‘En esta vida no se pudo’ y ‘Típico, clásico’, se limitó a decir que se encuentra bien, por lo que sus amigos como ‘El Yaki’ le cuestionó qué le había sucedido.

¿Fue un accidente o maquillaje?

La incertidumbre creció ante el silencio de ‘El Mimoso’, por lo que algunos cibernautas comenzaron a desatar la versión de que en realidad se trata de maquillaje para un nuevo video.

Hubo quienes señalaron que las lesiones se ven “muy perfectas”, lo que alimentó la teoría de un posible diseño de maquillaje profesional.

El público expresó preocupación en comentarios que pedían detalles sobre su estado de salud. Otros optaron por restar dramatismo, recordando que el cantante suele participar en grabaciones y producciones que requieren caracterización especial.

¿Quién es Luis Antonio López ‘El Mimoso’?

El músico nació en Concordia, Sinaloa, en 1979, y mostró interés por el canto desde su infancia. Diversas agrupaciones locales le dieron una oportunidad antes de unirse, en 1998, a la Banda El Recodo de don Cruz Lizárraga, donde permaneció 11 años.

En 2010, dio el salto en su camino como solista y su reconocimiento masivo llegó en 2017 con el álbum ‘Borrón y cuenta nueva’, de que surgieron temas como ‘Típico, clásico’ y ‘Tu mentira’.

En 2021 lanzó el disco ‘Desde la playa’, grabado en Mazatlán, Sinaloa, que incluyó la colaboración con Grupo Firme en el tema ‘Te Equivocaste’.

En diversas entrevistas ha comentado su intención de hacer una transición hacia la música cristiana, aunque no ha confirmado un cambio definitivo.

Cabe destacar que ‘El Mimoso’ formará parte del Carnaval de Mazatlán en su edición 2026, que se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero.

