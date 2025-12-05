Actor de ‘Cero en Conducta’ destapa que tuvo miedo por su salud al descubrir que fue víctima de brujería

“Creo que hay una parte oscura y hay entes malignos”.

El famoso actor Rubén Cerda, quien dio vida a ‘Gordonio’ en el programa ‘Cero en Conducta’, reveló que halló objetos relacionados a brujería en su casa, lo que le generó gran preocupación.

Cerda se sinceró y dijo que tuvo miedo por su bienestar, pues fue víctima directa de estas practicas que buscarían hacerle daño.

El histrión manifestó sentirse sorprendido, pues sí cree en la brujería, un tema ante el que otros de sus compañeros del medio del espectáculo se han mostrado escépticos considerando que se trata de una creencia con poco sustento.

¿Cómo descubrió Rubén que le hacían brujería?

En un encuentro con la prensa, el intérprete que en la época decembrina destaca por su interpretación como ‘Santa Claus’, dijo que en dos ocasiones descubrió un objeto extraño enterrado en una maceta afuera de su casa.

Se trataba de palos atados a una fotografía suya recortada de una revista y envueltos en una cinta roja junto a un papel que no quiso leer para evitar afectaciones.

“Yo sí siento que hay personas que manejan ciertas energías negativas y que las utilizan para hacer daño. Creo que hay una parte oscura y hay entes malignos… Quién sabe que hayan querido hacer, si fue la persona con la que estoy que bueno”, expresó Cerda al lanzar una broma recordando lo ocurrido.

Posteriormente, mencionó que no experimentó ningún malestar, sin embargo, decidió buscar a una persona que pudiera darle protección. Añadió que se deshizo de los objetos, los quemó y pasado el tiempo no volvió a encontrar nada, pero que desde ese momento lleva consigo amuletos.