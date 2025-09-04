Suscríbete
Famosos

Los Aguilar: Suman 90 mil firmas para cancelar su concierto en el Grito de Independencia en Guadalajara

Tras el anuncio de que Pepe, Ángela y Leonardo encabezarán los festejos patrios, ciudadanos exigen la cancelación de su presentación.

September 04, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Familia-Aguilar.jpg

Leonardo, Ángela y Pepe fueron confirmados para ofrecer un concierto el 15 de septiembre en Guadalajara.

Instagram

“Sí queremos un Grito que sea un símbolo de orgullo nacional, no un escaparate de elitismo y discursos que dividen”.

Bastó que el gobierno de Guadalajara anunciara que los encargados de amenizar las Fiestas Patrias serían Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar para que miles se opusieran.

La familia Aguilar fue confirmada para presentarse en el Grito de Independencia en Jalisco el próximo 15 de septiembre, lo que generó críticas y molestia entre ciudadanos.

¿Cuántas firmas llevan contra los Aguilar?

Como parte del rechazo, generaron una petición en línea que ya suma más de 90 mil firmas donde le exigen al gobernador Pablo Lemus Navarro y a las autoridades cancelar la presentación, evitar que recursos públicos se usen en estos artistas y dar prioridad a talentos locales y nacionales.

En la petición aclaran que el dinero para pagarle a la familia Aguilar sale del erario público, (extraoficialmente se menciona que Pepe recibiría 3 millones de pesos, Ángela, un millón y medio, y Leonardo, un millón), por lo que exigen se cambie a los cantantes.

Firmas-familia-aguilar.png

Suman más de 90 firmas para la cancelación de la presentación de la familia Aguilar el 15 de septiembre.

Change.org

“Nuestro mensaje al gobernador Pablo Lemus Navarro es claro:No aceptamos que con recursos públicos se contrate a los Aguilar, artistas que han hecho declaraciones que hieren a quienes migran por necesidad.Sí queremos un Grito que sea un símbolo de orgullo nacional, no un escaparate de elitismo y discursos que dividen.Recordemos que millones de familias mexicanas viven en carne propia la migración. Empatizamos con ellas y rechazamos cualquier expresión que las discrimine.Súmate compartiendo esta petición con tus contactos y en redes sociales. Entre más seamos, más fuerza tendrá nuestra voz ciudadana”.

¿Cómo surgió la idea de cancelar a los Aguilar?

La controversia surge luego de los discursos de Pepe y Ángela sobre la migración, considerados “elitistas” y contrarios al orgullo patrio. Los firmantes acusan a la familia de tener una desconexión con la realidad de los mexicanos.

Y añaden que es inaceptable que se destinen recursos a artistas con un discurso que “refuerza la discriminación” en una fecha tan significativa para el país.

Ángela “mexicoamericana legal”

Las declaraciones pasadas de la joven cantante siguen doliendo. “Nací en Los Ángeles y mi padre dijo que ayer estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano LEGAL”, expresó tras haber interpretado ‘Cielito lindo’ en el Hollywood Bowl el pasado agosto.

Y las de Pepe, al pedir “hacer las cosas legalmente, sin pretextos”.

La petición de la cancelación de su concierto critica duramente estas posturas, señalando que “desconocen la dura realidad de millones de mexicanos indocumentados que enfrentan persecución, explotación y violaciones a sus derechos humanos”.

ANGELA AGUILAR Leonardo Aguilar PEPE AGUILAR
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mhoni videnteyerimua (1).jpg
Famosos
¿Le pasará algo malo a Yeri Mura? Mhoni Vidente le echa las cartas
September 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
sexta nominacioncasa delos famosos.jpg
Famosos
Noche de traición y sorpresas en la sexta nominación: estos son los nominados del 3 de septiembre
September 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
valentina gilabert.jpg
Famosos
Valentina Gilabert muestra los mensajes de odio que recibe tras perdonar a su agresora
September 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexisayalafacundolatiapaty.jpg
Famosos
Alexis Ayala se transforma en la tia Paty; se le acerca a Facundo y lo pone muy nervioso
September 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
noche-mujeres-.jpg
Famosos
Abelito, Aldo y Aarón se transforman en LCDLFM: Explotan memes y comparativos con otras famosas
Las reacciones al ver a las ‘chicas’, incluido Alexis Ayala, no se dejaron esperar.
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
izguiiredesaparecida.jpg
Famosos
El inquietante último mensaje de Marian Izaguire antes de desaparecer; Fiscalía de Michoacán la busca
La influencer Marian Izaguirre fue vista por última vez en un automóvil rojo, en Uruapan
September 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
chupitos-hija-exclusiva.jpg
Famosos
Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ y su hija Quetzali: lo suyo es hacer reír a la gente, pero han enfrentado hate
Madre e hija nos compartieron muy a su estilo cómo es su relación y nos revelaron muchos detalles.
September 03, 2025
 · 
Liliana Lejarazu
ninel-conde-vuelve-casa.jpg
Famosos
Ninel Conde aclara en vivo que fue “cotorreo de chavas": No pactó su salida de La Casa de los Famosos México
El Bombón Asesino volvió a México tras el escándalo. Aparecerá en las galas, como debía hacerlo desde su eliminación.
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero