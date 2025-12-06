Gomita está de luto: Araceli Ordaz recibe duro golpe que pone a prueba su fe tras su bautizo

Hace una semana, Araceli Ordaz “Gomita” fue noticia porque decidió entregar su vida a Jesucristo y se bautizó conforme marca la tradición cristiana, como una prueba de es una nueva criatura. Sin embargo, este fin de semana su fe se pone a prueba con un duro golpe que la puso de luto.

“Deseo ser un testimonio de que las cosas viejas ya pasaron y pueden ser hechas nuevas. Hay esperanza y que nuestra fe nos puede salvar”, dijo al compartir que se bautizó, pues decidió dedicarle su vida a Dios, y dejar atrás lo que no alimentaba su espíritu.

Pero en la madrugada de este sábado 6 de diciembre, Gomita confirmó una mala noticia: murió su abuelita.

Doña Rosalina Palmerín, quien fue para la ‘influencer’ como su segunda madre, falleció y dejó a la familia de luto. Ella era la mamá de Doña Chave, quien también es influencer y cuida a sus hijos Gomita y Lapizín.

“Mi corazón está Rotito, porque sin duda alguna te voy a extrañar abuelita, pero sé que estás en el paraíso con mi Padre, la pérdida terrenal es terrible, pero sé que estás descansado en el mejor lugar”, compartió Gomita, en señal de que, ahora más que nunca, su fe ha sido un pilar para sobrellevar este triste momento.

“Te amo mi cabezita de algodón. Chaparra de mi amor ya están tocando los norteños en el cielo…".

La abuelita de Gomita fue parte de La Casa de los Famosos México

Visitó el foro en una dinámica donde los habitantes de la segunda temporada debían adivinar quién era la verdadera abuelita de Gomita.

Descanse en paz.