Ingrid Coronado revela que se encerró a llorar al baño por una fuerte traición de Fernando del Solar

Ingrid Coronado y Fernando del Solar se divorciaron en el 2015 y su separación generó una gran polémica en el mundo de la farándula; recientemente, la conductora abrió su corazón y reveló un doloroso detalle de este episodio.

Aunque Ingrid Coronado y Fernando del Solar en un principio no quisieron dar más detalles de su truene, la conductora ha decidido contar, poco a poco, algunos aspectos difíciles que vivió tras su divorcio, como la difícil situación económica que llegó a enfrentar, los ataques, y ahora recientemente confesó que Fernando del Solar rompió un acuerdo al que ambos habían llegado.

Ingrid Coronado ha reconocido que, si bien su separación la hizo una persona más fuerte, el proceso fue bastante difícil, sobre todo luego de que Fernando del Solar incumpliera un pacto de silencio, que fue lo que finalmente desató el escándalo tanto en su vida privada como en el mundo del espectáculo.

La traición de Fernando del Solar significó un golpe tan duro para Ingrid Coronado, y así lo contó la famosa para el podcast El rincón de los errores.

INGRID CORONADO RECORDÓ EL DÍA QUE FERNANDO DEL SOLAR ROMPIÓ UN IMPORTANTE ACUERDO

De acuerdo con Ingrid Coronado, cuando ella y Fernando del Solar se divorciaron habían acordado que, al menos en los primeros meses, no revelarían la noticia públicamente; sin embargo, Fernando del Solar no respetó el pacto, lo que le causó un gran daño.

“Habíamos hecho un acuerdo él y yo de que primero íbamos a sanar nuestras heridas emocionales”

“Habíamos hecho un acuerdo él y yo de que primero íbamos a sanar nuestras heridas emocionales para después dar la noticia, pero él no respetó ese acuerdo”, recordó la conductora, quien detalló que Del Solar le dio la exclusiva del divorcio a una revista de espectáculos y hasta reveló que ella había dado el primer paso para la separación.

Ingrid también detalló que esta traición le cayó como un balde de agua helada, sobre todo porque se enteró justo cuando iba a salir en su programa en vivo:

“Estaba un día en mi programa, me estaban maquillando y de pronto me llega un mensaje con la portada de una revista en donde él daba la noticia diciendo que yo había abandonado el barco”, declaró la conductora, quien aunque entró en shock debió cumplir con su trabajo, pero no fue fácil.

“Yo respondí mal porque tenía la instrucción de no decir la verdad y ese fue un gravísimo error”

“En los comerciales me iba (al baño) y lloraba”, recordó Ingrid Coronado, quien también denunció que, por órdenes de la televisora, debió hablar de su divorcio en un programa de espectáculos, aunque no reveló toda la verdad detrás de la separación hasta tiempo después lo que, reconoció, significó un error para ella.

“Me dijeron que yo no dijera que el que se había ido de mi casa había sido él. No sé por qué me dieron esa instrucción (...) yo respondí mal porque tenía la instrucción de no decir la verdad y ese fue un gravísimo error porque yo con esa entrevista firmé mi sentencia”, narró.

Ingrid Coronado aseguró que, al quedar como “la mala”, perdió importantes oportunidades laborales en la televisión y fue blanco de crueles ataques, aunque también reconoció que gracias a eso se le abrieron nuevos caminos en otras áreas como la radio y las conferencias.

