¿Ingrid Coronado le bajó el novio a Claudia Lizaldi? Esta fue la enigmática respuesta de la famosa

¿Ingrid Coronado y Claudia Lizaldi tienen amores en común? Luego de que la conductora subiera unas románticas fotos al lado de un enigmático hombre

En redes sociales comenzó a circular el inquietante rumor de que Ingrid Coronado habría iniciado su relación con Germán Bricio cuando él todavía era novio de Claudia Lizaldi; todo este triángulo amoroso se quedó como una mera especulación hasta ahora, cuando la conductora dejó a más de una persona con la boca abierta con sus sorprendentes declaraciones.

Hasta el momento, Claudia Lizaldi se había mantenido en silencio al respecto de este tema, y aunque al inicio no quiso revelar si en efecto Ingrid Coronado “le quitó" a su novio o no, acabó por soltar “toda la sopa” en el programa Venga la alegría.

¿GERMÁN BRICIO LE FUE INFIEL A CLAUDIA LIZALDI CON INGRID CORONADO?

Claudia Lizaldi abordó el tema de las infidelidades en un segmento de Venga la Alegría en el cual estuvo acompañada de Pedro Prieto, quien a quemarropa la cuestionó sobre el inquietante rumor que involucra a Ingrid Coronado y Germán Bricio, ¿su novio “le puso los cuernos” con ella?

“Lo único que voy a decir es que sí, yo creo que ojo de loca no se equivoca”

Claudia se puso nerviosa ante la pregunta, y aunque en un inicio quiso contestar con evasivas, terminó soltándolo todo para asombro de los demás conductores: para ella, sí hubo una infidelidad con Ingrid Coronado porque, como ella misma lo dijo, “ojo de loca no se equivoca":

“No me quiero poner en situaciones súper incómodas. Lo único que voy a decir es que sí, yo creo que ojo de loca no se equivoca”, aseguró la presentadora, quien dejó entrever en otra de sus declaraciones que no le guarda rencor a su ex e incluso tuvo buenos deseos para él:

“Yo no como carne, soy vegetariana, si ese no es mi plato, que se lo coma alguien más; ya no era mi plato”, aseguró Lizaldi de forma contundente.

