Influencer mexicano queda grabado cuando pierde 2 millones de pesos por apostarle al Canelo Álvarez

"¡Gana Güero, por favor!”, dice Paulo Chavira mientras mira la maquina contadora de billetes pasar uno por uno los billetes que apostó a favor de Saúl el Canelo Álvarez.

Chavira y el Canelo se conocen bien y no es la primera vez que el apostador confía en el boxeador. Pero para la pelea del Canelo contra Terrence Crawford decidió tomar el mayor riesgo de su vida.

Un día antes de la pelea, de hecho, Saúl y Paulo tuvieron un encuentro durante las sesiones de prensa que ofreció el boxeador.

El apostador e influencer le dijo al Canelo: “La gente no cree que te pago las apuestas”. A lo que el boxeador le responde: “Pues nunca hemos apostado nada”.

Entonces Chavira le propone hacer una apuesta: “Lo que traigo en la cartera contra tu reloj”.

Aunque el boxeador al principio no quiso aceptar (su colección de relojes es épica y suele usar un Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon Black Titanium), terminó por aceptar la apuesta.

Y el Canelo ganó.

¿Cuántos millones perdió Paulo Chavira en la pelea del Canelo Álvarez?

Saúl el Canelo Álvarez tuvo una de las peleas más duras de su carrera contra Terrence Crawford. La decisión unánime de los jueces no dejó dudas: el mexicano perdió.

La derrota le dolió al Canelo, a sus fans y, por supuesto a Chavira, quien había apostado 2 millones de pesos de un sólo jalón, según se pudo ver en un video publicado por él mismo.

Paulo Chavira es un influencer dedicado precisamente a las apuestas. Y aprovechando su estancia en Las Vegas, después de haber perdido los dos millones de dólares por la derrota del Canelo, publicó otro video titulado: “Recuperándome de la apuesta de 100 mil dólares”.

En ese video apuesta 40 mil dólares en un juego de futbol americano... y gana.