Famosos

Influencer mexicano queda grabado cuando pierde 2 millones de pesos por apostarle al Canelo Álvarez

La derrota de Saúl Canelo Álvarez rompió con los pronósticos de todas las casas de apuestas

September 14, 2025 • 
Alejandro Flores
canelo alvarez influencer apuesta.jpg

Saúl se vio físicamente cansado desde el round 8

Captura Netflix

"¡Gana Güero, por favor!”, dice Paulo Chavira mientras mira la maquina contadora de billetes pasar uno por uno los billetes que apostó a favor de Saúl el Canelo Álvarez.

Chavira y el Canelo se conocen bien y no es la primera vez que el apostador confía en el boxeador. Pero para la pelea del Canelo contra Terrence Crawford decidió tomar el mayor riesgo de su vida.
Un día antes de la pelea, de hecho, Saúl y Paulo tuvieron un encuentro durante las sesiones de prensa que ofreció el boxeador.
El apostador e influencer le dijo al Canelo: “La gente no cree que te pago las apuestas”. A lo que el boxeador le responde: “Pues nunca hemos apostado nada”.
Entonces Chavira le propone hacer una apuesta: “Lo que traigo en la cartera contra tu reloj”.
Aunque el boxeador al principio no quiso aceptar (su colección de relojes es épica y suele usar un Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon Black Titanium), terminó por aceptar la apuesta.
Y el Canelo ganó.

@polpolpaulo

Canelo me apuesta su reloj #canelo #canelocrawford

♬ sonido original - POL

¿Cuántos millones perdió Paulo Chavira en la pelea del Canelo Álvarez?

Saúl el Canelo Álvarez tuvo una de las peleas más duras de su carrera contra Terrence Crawford. La decisión unánime de los jueces no dejó dudas: el mexicano perdió.

La derrota le dolió al Canelo, a sus fans y, por supuesto a Chavira, quien había apostado 2 millones de pesos de un sólo jalón, según se pudo ver en un video publicado por él mismo.

@polpolpaulo

Me sigueeeees ? #canelo

♬ 探案与谜题 Mysterious Trap Beat - Panda Lee

Paulo Chavira es un influencer dedicado precisamente a las apuestas. Y aprovechando su estancia en Las Vegas, después de haber perdido los dos millones de dólares por la derrota del Canelo, publicó otro video titulado: “Recuperándome de la apuesta de 100 mil dólares”.
En ese video apuesta 40 mil dólares en un juego de futbol americano... y gana.

@polpolpaulo

Metí 40 mil dólares

♬ Boccherini Minuet Trio - Aura Classica

Saúl Canelo Álvarez Canelo Álvarez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
