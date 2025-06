¡Implacable! Pedro Pascal lanzó una crítica feroz a la creadora de Harry Potter: “Me enferman”

La figura de Pedro Pascal ha trascendido el mundo de la actuación para convertirse en un referente social y político, pues el actor no se detiene al expresar sus opiniones y defender diversas causas. Más allá de su aclamado trabajo en exitosas producciones como “Juego de Tronos” o “The Last of Us”, el actor chileno ha utilizado su voz para posicionarse sobre temas que considera fundamentales . Su postura en defensa de los derechos trans volvió a ser noticia, esta vez por sus fuertes declaraciones contra la escritora J. K. Rowling, quien lleva años en el centro de la polémica por sus opiniones sobre la identidad de género.

¿Qué dijo Pedro Pascal sobre J. K. Rowling?

El conflicto entre Pedro Pascal y J. K. Rowling se reavivó tras el reciente fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido que limita la definición legal de mujer al sexo biológico, una decisión celebrada públicamente por la autora de la saga “Harry Potter”. La escritora compartió en redes sociales un mensaje de apoyo al veredicto, acompañado de una imagen suya donde fuma un puro y levanta una copa de vino como forma de celebrar su “victoria”.

La respuesta de Pascal no se hizo esperar. A través de un comentario en Instagram, el actor expresó su indignación al calificar de “horrible” y “repugnante” el comportamiento de Rowling, a quien además llamó “perdedora”. Pero su crítica no quedó ahí. En una reciente entrevista con Vanity Fair, el actor reiteró su postura y aseguró: “Mira, quiero proteger a mis seres queridos, pero va más allá: los abusones me enferman”.

Pedro Pascal rompe el silencio sobre haber criticado a JK Rowling por sus comentarios transfobicos:



“La única cosa en la que agonicé un poco fue: ‘¿Estoy ayudando?’ Es una situación que merece la máxima elegancia para que pueda ocurrir algo y la gente esté realmente protegida.… pic.twitter.com/D0RQ8t9oVY — Miguel Araiza (@miguelaraizac) June 24, 2025

¿Por qué la postura de Pedro Pascal es tan personal?

Para Pedro Pascal, la defensa de los derechos de las personas trans no es solo un posicionamiento político, sino una cuestión profundamente personal. Su hermana menor, Lux Pascal, se declaró públicamente como mujer trans en 2021. Desde entonces, el actor ha sido un firme defensor de la comunidad trans y ha aprovechado su influencia para apoyar iniciativas y alzar la voz contra la transfobia.

Su otra hermana, Javiera Balmaceda Pascal, también ha salido en su defensa. En la misma entrevista con Vanity Fair, Javiera respaldó las palabras de Pedro y criticó abiertamente a Rowling por, según sus palabras, “afirmar que nuestra hermanita no existe”.

¿Cómo ha reaccionado J. K. Rowling ante las críticas?

J. K. Rowling no ha respondido directamente a los comentarios de Pedro Pascal, pero su postura sobre el tema no ha cambiado. La autora de “Harry Potter” mantiene su posición en contra del reconocimiento legal de las mujeres trans como mujeres, bajo el argumento de que se deben proteger los espacios exclusivos para personas nacidas biológicamente como mujeres. Este discurso le ha generado críticas por parte de activistas y celebridades, entre ellas a los propios protagonistas de las películas de “Harry Potter”, Daniel Radcliffe y Emma Watson.

¿Qué otras causas sociales apoya Pedro Pascal?

La defensa de los derechos de la comunidad trans no es el único frente en el que Pedro Pascal se ha involucrado. El actor ha utilizado su popularidad para respaldar múltiples causas sociales y políticas. En mayo de este año, participó en el Festival de Cannes, donde alzó la voz contra las redadas masivas de migrantes en Estados Unidos. Además, en sus redes sociales ha compartido mensajes en favor de la diversidad, los derechos de los inmigrantes y la comunidad LGTBIQ+.

Incluso ha utilizado la moda como herramienta de activismo. Durante un evento, llevó puesta una camiseta con la frase “Protect the dolls”, en alusión al término usado por la cultura queer para referirse a las mujeres trans. La prenda forma parte de una campaña benéfica que destina sus ganancias a organizaciones que protegen los derechos de las personas trans.

¿Cómo afecta este enfrentamiento la imagen pública de Pedro Pascal?

Para muchos de sus seguidores, la actitud de Pedro Pascal lo consolida como un símbolo de la llamada “nueva masculinidad”, caracterizada por la empatía, el respeto y la defensa de los más vulnerables. Sin embargo, sus declaraciones también han generado críticas, especialmente de quienes apoyan las posturas de J. K. Rowling. Algunos intentaron presentar al actor como una figura condescendiente con las mujeres, al sacar de contexto un video en el que toma de la mano a Vanessa Kirby —su compañera en “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos”— durante un panel de Comic Con. Sin embargo, la propia actriz desmintió las acusaciones y defendió a Pascal, al asegurar que fue un gesto de apoyo mutuo antes de enfrentarse a los miles de fanáticos presentes, puesto que ambos compartían un fuerte nerviosismo al estar ante ese gran público especializado.