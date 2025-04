Pedro Pascal mandó un fuerte mensaje a J.K. Rowling sobre el polémico tema que divide Hollywood

Pedro Pascal se encuentra en el centro de la polémica luego de expresar su opinión sobre los comentarios transfóbicos que ha realizado la creadora de “Harry Potter”, J.K. Rowling, y que han dividido a toda la industria de Hollywood.

¿Qué dijo Pedro Pascal sobre J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter?

El actor de cine, conocido por sus papeles en series como “Game of Thrones” y “The Last of Us”, reaccionó con indignación ante la postura de la escritora británica sobre la llamada “ley anti-trans” en Reino Unido, la cual excluye a las mujeres trans de la definición legal de mujeres.

Pedro Pascal arremetió contra J.K. Rowling. (Instagram)

“Horrible, repugnante. Mierda, eso es. Atroz comportamiento de perdedora”, escribió Pascal en un reel del activista Tariq Ra’ouf, en el que se explica cómo la escritora habría celebrado el fallo de la ley con un cigarro y una bebida.

La opinión del actor de 50 años ha sido respaldada por más de 7 mil personas y ha recibido cientos de comentarios que agradecen su involucramiento en el tema.

Cabe destacar que la transexualidad es un tema cercano a Pedro Pascal, ya que su hermana menor, Lux Pascal, realizó su transición recientemente.

Hace unos días, el actor compartió un par de fotos en su cuenta de Instagram en las que aparecen ataúdes con la frase: “Una ley injusta no es ley”. Antes, ya había publicado otra imagen con el mensaje: “Un mundo sin gente trans nunca ha existido y nunca existirá”.

Pedro Pascal lamentó la aprobación de la “ley anti-trans” en Reino Unido. (Instagram @pascalispunk)

¿Quién es Lux Pascal, la hermana trans de Pedro Pascal?

Lux Pascal es la hermana menor de Pedro Pascal. Se declaró transgénero en 2021 y, desde entonces, la actriz chilena de 33 años también se ha convertido en una figura del activismo.

Al igual que su hermana, Lux ha desarrollado una carrera actoral con participaciones en series como “Narcos: México” (2017), de Netflix, “Juana Brava” (2015), y en películas como “Prueba de actitud”, “Ella es Cristina” (2019) y “El Príncipe” (2019), según IMDb.

