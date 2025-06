¿Quién es la pareja de Pedro Pascal? El actor causó revuelo y suspiros en su visita a México

Pedro Pascal, uno de los actores más carismáticos y aclamados del momento, volvió a desatar furor entre sus seguidores tras su visita a la Ciudad de México durante la convención CCXP MX 2025. La emoción por su llegada fue tal, que se desató una vez más la interrogante que resuena entre sus millones de fans: ¿quién ocupa el corazón del “daddy de Internet”? Aunque Pedro Pascal ha mantenido siempre su vida privada con hermetismo , cada aparición pública en compañía de una mujer genera una ola de especulaciones que él, con su peculiar estilo, suele desmentir o aclarar, a la vez que mantiene el misterio y el encanto que lo caracterizan.

¿Pedro Pascal tiene novia?

Durante su paso por la alfombra roja de Cannes 2025, Pedro Pascal fue captado del brazo de una mujer que acaparó miradas. Inmediatamente, los rumores sobre una posible relación sentimental se dispararon en redes sociales. Sin embargo, pronto se aclaró que no se trataba de una pareja romántica, sino de su hermana menor, Lux Pascal, quien deslumbró con su elegancia y complicidad con el actor.

Lux, actriz y activista trans, ha acompañado a su hermano en varios eventos públicos, y su relación fraternal se ha convertido en una de las más admiradas del mundo del espectáculo. A pesar de la confusión inicial, la presencia de Lux reafirmó el apego que el actor tiene hacia su familia .

¿Quiénes han sido las mujeres más importantes en la vida de Pedro Pascal?

Aunque Pedro Pascal no ha confirmado públicamente ninguna relación sentimental en la actualidad, ha compartido la profunda influencia de varias mujeres en su vida. En primer lugar, su madre Verónica Pascal, quien falleció en el año 2000, fue un pilar fundamental en sus inicios. En honor a ella, el actor adoptó su apellido artístico.

Además de su madre y sus hermanas, Javiera y Lux, Pedro ha tenido amistades entrañables con reconocidas actrices como Sarah Paulson, con quien estudió actuación en la Universidad de Nueva York, y a quien considera parte de su “familia neoyorquina”.

A lo largo de su carrera, ha sido vinculado sentimentalmente con figuras como Lena Headey, su compañera en “Juego de Tronos”, Robin Tunney, con quien compartió set en “El Mentalista”, y recientemente Jennifer Aniston, luego de ser vistos cenando juntos. No obstante, Pascal ha negado todos estos rumores, al asegurar que mantiene una linda amistad con cada una de ellas.

Durante su visita a México, el actor fue captado con la veracruzana, Ana de la Reguera, con quien se sabe mantiene una amistad cercana.

¿Por qué se ha especulado sobre la sexualidad de Pedro Pascal?

Durante años, han circulado rumores sobre la orientación sexual de Pedro Pascal, alimentados por su papel de Oberyn Martell en “Juego de Tronos”, un personaje pansexual que se volvió icónico. Además, sus mensajes de apoyo a la comunidad LGBTQ+, en especial hacia su hermana Lux, han fortalecido su imagen como un aliado visible.

En entrevistas pasadas, el actor ha preferido evitar etiquetas sobre su vida personal. “Lo importante es el amor en todas sus formas”, declaró en una conversación con Wired, al hacer referencia al tipo de vínculos que pueden surgir en situaciones extremas, como las que vive su personaje en “The Last of Us”.

¿Cómo fue la visita de Pedro Pascal a la CDMX?

La visita de Pedro Pascal a México fue un evento lleno de emoción. Durante la CCXP MX 2025, el público lo recibió entre gritos de “¡Pedrito, Pedrito, Pedrito!”, y aplausos, a los que él respondió con un enérgico “¡México, México, México!”. En un momento, se mostró visiblemente conmovido y dijo estar “muy emocionado” por el cariño del público mexicano.

En entrevistas posteriores, expresó su amor por la capital del país: “La Ciudad de México es mi ciudad favorita, perdón a todas las ciudades del mundo, pero ella te puede contar (dice al señalar a Vanessa Kirby a su lado), cuando me dijeron que tengo que volver mañana para seguir rodando… y pensar que tendría la semana libre para quedarme acá, y no. Se me rompió el corazón. Estuve enojado una semana. Les decía a todos, la Ciudad de México es mi favorita, y tengo muchos amigos aquí, me habría encantado, pero no. Quizás la próxima vez”, compartió en un encuentro con medios en la CCXP MX 2025.

El actor participó en la presentación de su nueva película “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos”, en la que interpreta a Mister Fantástico y que se estrenará el 24 de julio como parte de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel.

New: Pedro Pascal and Vanessa Kirby at the #CCXPMX25



📹 EstiloDF / TikTok pic.twitter.com/pepf0KFMWS — Pedro Pascal Nation (@PedroPNation) June 1, 2025

¿Por qué Pedro Pascal sigue siendo una figura tan enigmática?

Parte del encanto de Pedro Pascal radica en su habilidad para mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. A pesar de ser uno de los actores más buscados y admirados de la actualidad, prefiere centrar la atención en su trabajo y no en su vida sentimental.

Mientras continúa cosechando éxitos en Hollywood y se gana el cariño del público internacional, el actor sigue siendo objeto de especulación y suspiros. Ya sea por su talento, carisma o misterio, Pedro Pascal se ha ganado el título de “daddy de internet” y de paso, el corazón de millones.