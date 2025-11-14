Suscríbete
Famosos

Imitador de Juan Gabriel denuncia: “Usaron mi nombre y defraudaron a la gente”

Jaime Varela acusa los productores del espectáculo El Divo usaron su imagen para “engañar a la gente” que fue al show El Divo Sinfónico, en el Auditorio Nacional

November 13, 2025 • 
Alejandro Flores
juan gabriel imitador.jpg

Jaime Varela es conocido por la calidad de su imitación

Instagram

Jaime Varela es uno de los imitadores de Juan Gabriel más importantes.

Su calidad fue incluso reconocida por el propio Divo de Juárez por lo que se le llega a considerar el “imitador oficial”. Con ese prestigio fue que lo llamaron para participar en el homenaje sinfónico “El Divo Sinfónico”, que se realizó en el Auditorio Nacional.
El concierto se anunció desde mediados de este año y en esa etapa fue que los productores contactaron a Jaime Varela para participar ahí.
Varela aceptó con las condicionantes de cualquier contrato: un anticipo que garantice la producción del show.

“Quiero desmentir a una empresa que desde el mes de agosto me hicieron la invitación a estar en el recinto del Gran Coloso de Reforma (el Auditorio Nacional) ayer en la noche pero yo no estuve por incumplimiento de contrato”.

De acuerdo con el testimonio que dio Varela en el programa “De primera mano”, el productor del espectáculo ya le había “quedado mal” en una ocasión anterior por lo que no quiso arriesgarse esta vez.

“No se llegaron a los acuerdos respectivos con los anticipos y como esto no se da en tiempo y forma yo me bajé de este proyecto”.

“La gente sale defraudada”

Lo grave del asunto, siempre de acuerdo con el testimonio de Jaime Varela, es que a pesar de que él informó que no estaría en el show, se siguió usando su nombre y su imagen para promover el concierto.

Todo sobre Juan Gabriel...
juan gabirel netflix.jpg
Famosos
¿Juan Gabriel ya quería morirse? Documental de Netflix revela que tomó una decisión escalofriante
El Divo de Juárez dejó grabaciones de casi toda su vida desde la década de los 70
November 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Así se pueden visitar las cenizas de Juan Gabriel y esto cuesta el boleto
October 31, 2025
Famosos
María Félix y Juan Gabriel al teléfono: ¿Cómo consiguieron la grabación para el documental de Netflix?
November 01, 2025
Famosos
Juan Gabriel fue víctima de abuso sexual: Documental de Netflix “Debo, puedo y quiero” revela culpable
October 30, 2025
Famosos
Hallan videos de Juan Gabriel con Paco Fernández, un amigo secreto a quien se trajo a vivir a México
October 31, 2025

Incluso en la marquesina del Auditorio Nacional, en los días previos al show, aparecía la figura de Jaime Varela como promoción del Divo Sinfónico VIP.

“Mis abogados se van a encargar de este asunto porque hay gente que salió defraudada pensando que iba yo a salir a presentarme. Ellos ven el nombre en la marquesina y si es para quedar molesto”.

Jaima Varela explicó que en el espectáculo se presentó otro imitador pero que nunca se hizo la aclaración de que no era él.

“Creo que invitaron a otra persona y el público se va con la finta desde que ve mi nombre en la marquesina”.

Efectivamente, la parte del show que haría Varela, la hizo Armando Lemus, otro imitador de Juan Gabriel

Juan Gabriel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Florinda-Meza.jpg
Famosos
El documental ‘Atrévete a vivir: Florinda Meza’ ya tiene fecha de estreno; ¿se acerca la revancha?
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
mar-contreras-marta-guzman--.jpg
Famosos
Marta Guzmán criticó a Mar Contreras en ‘Mentiras’ y su esposo estalló: Así fue la guerra de mensajes
November 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Team-Noche.jpg
Famosos
¡Se acabó el ‘Team Noche’!, bastó un mes para que Aldo y Alexis hicieran visible la distancia
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Escorpión-Dorado.jpg
Famosos
Tras escándalo con ‘El Escorpión Dorado’, Fabiola Martínez se casa; sorprende vestida de novia
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sara-corrales-embarazo-.jpg
Famosos
Sara Corrales está embarazada a tres meses de su boda con Damián Pasquini
La actriz confirma la feliz noticia con primeras fotos de su pancita.
November 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
juego-de-voces-2025-1.jpg
Famosos
En ‘Juego de Voces’ ya sabían de crisis matrimonial de Angélica Vale: Yuri confirma que guardaron el secreto
Aunque la veíamos feliz, la conductora ya estaba separada de su marido, Otto Padrón.
November 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lucía-Méndez.jpg
Famosos
Lucía Méndez asegura de nuevo que Juan Gabriel está vivo: “Me van a decir: ‘Ay, estás loca’”
Tras las supuestas imágenes del cantante en París, la actriz afirma que sí es él.
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Imelda Garza Tuñón.jpg
Famosos
Imelda Tuñón está confirmada como habitante de ‘La Casa de Los Famosos’ 2026; ¿quién cuidará a su hijo?
La noticia se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación.
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez