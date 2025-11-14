Imitador de Juan Gabriel denuncia: “Usaron mi nombre y defraudaron a la gente”

Jaime Varela es uno de los imitadores de Juan Gabriel más importantes.

Su calidad fue incluso reconocida por el propio Divo de Juárez por lo que se le llega a considerar el “imitador oficial”. Con ese prestigio fue que lo llamaron para participar en el homenaje sinfónico “El Divo Sinfónico”, que se realizó en el Auditorio Nacional.

El concierto se anunció desde mediados de este año y en esa etapa fue que los productores contactaron a Jaime Varela para participar ahí.

Varela aceptó con las condicionantes de cualquier contrato: un anticipo que garantice la producción del show.

“Quiero desmentir a una empresa que desde el mes de agosto me hicieron la invitación a estar en el recinto del Gran Coloso de Reforma (el Auditorio Nacional) ayer en la noche pero yo no estuve por incumplimiento de contrato”.

🥰 Esta noche, el Divo de Juárez revivió en cada nota que tocó la orquesta. pic.twitter.com/XjEur9sM8b — Auditorio Nacional (@AuditorioMx) November 13, 2025

De acuerdo con el testimonio que dio Varela en el programa “De primera mano”, el productor del espectáculo ya le había “quedado mal” en una ocasión anterior por lo que no quiso arriesgarse esta vez.

“No se llegaron a los acuerdos respectivos con los anticipos y como esto no se da en tiempo y forma yo me bajé de este proyecto”.

“La gente sale defraudada”

Lo grave del asunto, siempre de acuerdo con el testimonio de Jaime Varela, es que a pesar de que él informó que no estaría en el show, se siguió usando su nombre y su imagen para promover el concierto.

Incluso en la marquesina del Auditorio Nacional, en los días previos al show, aparecía la figura de Jaime Varela como promoción del Divo Sinfónico VIP.

“Mis abogados se van a encargar de este asunto porque hay gente que salió defraudada pensando que iba yo a salir a presentarme. Ellos ven el nombre en la marquesina y si es para quedar molesto”.

Jaima Varela explicó que en el espectáculo se presentó otro imitador pero que nunca se hizo la aclaración de que no era él.

“Creo que invitaron a otra persona y el público se va con la finta desde que ve mi nombre en la marquesina”.

Efectivamente, la parte del show que haría Varela, la hizo Armando Lemus, otro imitador de Juan Gabriel