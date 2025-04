El antes y después de Felicia Garza: así había sido la impactante transición de Felipe Gil a los 74 años

Felicia Garza, ahora Felipe Gil, está en todos los titulares de los medios de comunicación debido a que de nuevo transicionó de género tras la “muerte” de su identidad como mujer debido a supuestas crisis personales y emocionales relacionadas con la muerte de su hija, Dulce María, a causa de la esclerosis múltiple.

El compositor y cantante estadounidense hizo una declaración pública y dijo que “no dará entrevistas” y confirmó que está alejado de la vida pública para dedicarle el tiempo a su familia.

Sin embargo, en TVyNovelas te informamos que los últimos años de Felicia fueron difíciles debido al escaso apoyo que le ofreció su familia y en una charla nos confirmó que “ella ya no está”.

“Regresó el señor Felipe, pero está triste. No quiere nada, solo pasar sus últimos años en tranquilidad y con su familia”. Checa la entrevista completa aquí .

¿Cómo fue la transición de Felipe Gil a Felicia?

Fue en 2014 cuando Felicia Garza “nació”. Y en una charla con Gustavo Adolfo Infante para el extinto programa En compañía de, contó los motivos de la decisión que tomó a los casi 70 años (en aquel entonces). Según dijo, se sometió a tres cirugías que la deterioraron: le sacaron la vesícula, el colédoco que tenía tapado, y luego le dio una infección.

“Estuve al borde de la muerte y eso me hizo despertar… porque yo siempre he creído que nuestras enfermedades, nuestra forma psicosomática, es como encapsulamos muchas veces las emocionas que no estamos manejando bien en la vida”, contó.

La entonces Felicia, expresó que “su despertar” llegó en ese momento, aunque toda su vida pensó que la transición y la homosexualidad “era un pecado” o “un desorden mental”.

“Yo crecí con esta idea de que yo estaba loca (...) que era una abominación”, recordó en aquel programa.

Después de informarse, Felicia había tomado la decisión de transicionar de género y fue allí en donde “encontró la respuesta”. Y concluyó: “Yo había nacido así, que era una diferencia genética”.

Luego, en 2024, Felicia habló con el periodista Sebastián Reséndiz para el programa Hoy que había roces entre su familia por su identidad de género y aclaró que no sentía atracción por los hombres.

“Si me vestí, me vestí porque quería simplemente sacar esa parte de mí… la parte femenina, pero no quiere decir que yo tenga una inclinación sexual u otra. La orientación es completamente diferente”.

NO TE PIERDAS