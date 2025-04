Un querido actor mexicano lucha por su vida y piden 1 millón de pesos para su hospitalización

El actor Manuel Masalva, famoso por su trabajo en la serie ‘Narcos: México’ de Netflix, está hospitalizado en el extranjero y enfrenta una complicada situación de salud, por lo que están pidiendo apoyo para costear los gastos que se están generando.

Su entorno cercano creó una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, donde han puesto una meta de un millón de dólares para poder costear esta complicada situación.

Según la publicación, Manuel Masalva está luchando contra una bacteria desconocida en un hospital en el extranjero, sin embargo, hasta el momento no hay más detalles sobre su estado.

“Debido a una bacteria desconocida, nuestro querido Manuel Masalva se encuentra en un hospital en el extranjero, en condición de gravedad, por lo que se necesita ayuda financiera para todos los gastos que se están generando. Todo suma. Iremos actualizando conforme tengamos noticias”, se lee en su GoFundMe.

Aunque no especifican dónde se encuentra, el pasado 14 de marzo, Manuel Masalva compartió fotografías de su viaje por un país asiático. “Filipinas, de las experiencias más hermosas de mi vida! Qué viajezote… GRACIAS vida GRACIAS dios GRACIAS madre tierra por tanta maravilla que nos has regalado. Gracias a mis padres que me han traído a éste mundo a reconocer el amor y la libertad. Gracias a estos amigos/hermanos por compartir, aceptarme y enseñarme tanto, SOMOS BENDECIDOS!”, escribió el actor.

Varios compañeros del medio, como Fernanda Castillo, Zuria Vega y Carolina Miranda están ayudando a darle difusión a su GoFundMe a través de redes sociales para pedir la cooperación de sus seguidores.

En la página de recaudación se puede ver que famosos como el productor de cine, Marco Polo Constandse, el actor Alfonso Dosal, la actriz Mayra Elizabeth Rivera Hermosillo, Alejandro Speitzer, Alberto Guerra, Zuria Vega, Alejandro Edda, entre muchísimos otros, se han sumado a las donaciones.

Manuel Masalva GoFundMe Captura GoFundMe

¿Quién es Manuel Masalva?

Manuel Masalva nació el 18 de junio de 1981 (tiene 43 años) en Tamazunchale, San Luis Potosí, México. Comenzó su formación artística en el Centro de Educación Artística de Televisa y en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tampico.

Hizo su debut en televisión en 2014 con la telenovela ‘Mi corazón es tuyo’, donde comenzó a mostrar su talento actoral. Manuel Masalva también ha participado en proyectos como ‘Love Divina’ (2017), ‘La Guzmán’ (2019), ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el Dicho’, en ‘El secreto de la familia Greco’ (2022), ‘Tengo que morir todas las noches’ (2023-2024) y su proyecto más reciente es en ‘The Gringo Hunters’, una serie en postproducción de Netflix.

El reconocimiento internacional llegó con su interpretación de Ramón Arellano Félix, el menor de la familia Arellano Félix en la serie ‘Narcos: México’ (2018-2021). En esta producción, compartió créditos con figuras como Diego Luna y Alejandro Edda.