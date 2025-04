Imelda Garza exhibe el último mensaje que le envió a Maribel Guardia: “Le dejaste un daño de por vida”

El pleito de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón sigue y ahora aparecen acusaciones de amenazas, pues ambas dicen haber recibido mensajes intimidatorios.

Durante la semana, Maribel Guardia reapareció en el aeropuerto pero sorprendió con sus declaraciones, pues afirmó haber sido amenazada vía telefónica y hasta por mensaje, de parte de Imelda Garza Tuñón. Ahora es la joven actriz quien dice que también fue amenazada.

El pleito con su exnuera, primero por acusarla de ser adicta, luego por la guardia y custodia de su nieto, y ahora por la presunta falsificación del testamento de Julián Figueroa, ponen a Maribel e Imelda en el ojo del huracán nuevamente.

Imelda Garza publicó en Instagram los mensajes que le llegan desde cuentas de WhatsApp que no tiene registrados para insultarla y recordarle que le quitarán a su hijo.

Así que ella compartió el último mensaje que le envió a Maribel Guardia, el 20 de marzo, “porque a pesar de que dice que NUNCA se ha querido quedar con mi hijo, no deja de pelear la custodia por medios legales”.

En el mensaje de WhatsApp se ve el mensaje de Imelda a Maribel para pedirle que los deje en paz, y recordarle que su niño no se acuerda de ella.

“Maribel, déjanos en paz, deja de pedir una custodia que no es tuya, por respeto a ti he dicho que si se acuerda de ti J.J. cuando la realidad es que no”.

“Las dos veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar, se despierta en las noches llorando diciéndome que sueña que nos separan, si en lugares públicos se me acerca gente, llora también”.

“Me dice que todos los días soñaba conmigo y que le pidió a Dios que pudiéramos volver a vernos, ¿qué te pasa? Crees que no me da coraje lo que hiciste, ¿lo que me hiciste a mí y a mi familia?”.

“Le dejaste un daño de por vida y ansiedad por separación y eso nunca te lo voy a perdonar. Quieres dañar y dañar, ¿buscas hacer otro Julián? Él JAMÁS hubiera estado de acuerdo contigo, distorsionaste y pisoteaste su recuerdo, él nos quería unidos y ve hasta dónde llegaste”, escribió Imelda.

Maribel Guardia también dijo estar amenazada: “Temo por mi vida”

“Tengo miedo que se metan a mi casa, ya no tengo seguridad en mi casa, todo el mundo sabe dónde vivo, se metieron a la fuerza (los policías cuando fueron por su nieto), rompieron la puerta, entonces ya la verdad tengo hasta miedo estar en mi casa”.

Maribel insistió: “Tengo miedo que me metan sustancias a mi casa. Tengo miedo, no sé, ya tengo miedo de todo, pero si algo me pasa responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto de que me hagan algo”.

¿Contrataría seguridad privada? “Nunca he usado guaruras, odio la seguridad, si algo me pasa... Estoy en manos De Dios”, afirmó.