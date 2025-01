Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, reveló qué pasará con su nieto en medio del pleito legal con Imelda Garza

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia , reveló nuevos detalles sobre la denuncia que interpuso la actriz a su ex nuera Imelda Garza-Tuñón y aclaró que nada de lo que dijo la cantante sobre él es verdad y aclaró qué pasó con José Julián.

Explicó a TVyNovelas que el pequeño de 7 años se quedará con él y su abuela durante 10 días por decisión de las autoridades tras investigar a los abuelos maternos y a su mamá, Imelda. Esta información la confirmó Maribel en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

“Desde que ellos ingresan a la fiscalía, hacen estudios psicológicos”, comentó. Y luego agregó: “Maribel estaba ahí, pero obviamente la fiscalía la puso en un recinto distinto, no los puede poner juntos, a Maribel la entrevistaron por cuatro horas, le hicieron estudios psicoanalíticos y ellos toman la determinación de que por el término de 10 días, el niño se quedará con la abuela (materna), en lo que ellos siguen el curso de la investigación”.

Aclaró que el pequeño José Julián está “muy bien” y “contento” de estar en la casa en donde creció, pues allí tiene su propio cuarto, con juguetes y todo lo necesario.

Pero eso no fue todo. Chacón también reaccionó a las fuertes acusaciones de Imelda sobre la supuesta infidelidad a su mujer , y subrayó que no interpondrá ninguna demanda en su contra: “No, para nada, nosotros no queremos hacerle ningún daño a ella, de ningún tipo. Repito, esto no se trata de ella, esto no se trata de la abuelita, eso no se trata del papá que falleció, eso no se trata de mí”.

¿Cómo reaccionó Imelda Garza Tuñón a la denuncia de Maribel Guardia?

Imelda Garza Tuñón esperó a su hijo afuera de la fiscalía por horas, pero no se lo quisieron entregar. Ella acusó a Maribel Guardia de querer quitarle a su hijo y señaló al marido de la famosa de “hacer todo lo posible para que el caso se retrasara”.

“Son las 5:30 de la mañana, no lo dejan salir, no me dejan verlo, el niño estaba llorando hace rato, lo tienen recluido como un criminal, esto no es justo, yo no me voy a mover de aquí hasta que no me entreguen a mi bebé”, declaró Garza a los medios.

Cabe señalar que no se le ha concedido la custodia a Maribel Guardia, pues la investigación continúa.