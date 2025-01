Laura Zapata le dedicó un desgarrador mensaje de despedida a su hijo: ‘Me duele no tenerlo conmigo’

Este fin de semana fue sumamente emotivo para Laura Zapata, quien tuvo que decirle adiós a su hijo, con el que compartió una última comida en la que aprovechó para recordarle cuán orgullosa está de él. Como pocas veces, la artista dejó ver su personalidad sensible, pues este encuentro la inspiró para dedicarle un sentido mensaje a Claudio.

Laura Zapata se sinceró emocionada sobre sus sentimientos al ver a Claudio, su hijo, ‘volar’ para cumplir sus sueños

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Laura Zapata externó la sensación agridulce que le dejó haberse reunido por última vez con su hijo Claudio, al menos por un tiempo. Y es que a pesar de que suele ser bastante reservada con estas cuestiones de su árbol genealógico, en esta ocasión no quiso disimular que el estar cerca de sus “retoños” le remueve un lado sumamente emocional.

“Hoy desayuné con Claudio y me despedí de él. Se va a su vida, a sus proyectos, pero lo vi tan hermoso, guapísimo y lleno de luz. Me quedo con el corazón pleno, lleno de su cariño, de su felicidad, y de esa esencia suya tan única. Aunque me duele no tenerlo más aquí conmigo, este encuentro de tantos días juntos nos dejó un lazo más fuerte, más íntimo y profundo. Nos une un amor indestructible, que trasciende al tiempo y la distancia. Ve con Dios, hijo. Y que la santísima virgen te proteja siempre. Buen viaje”, escribió la emblemática villana de producciones como “María la del barrio”.

Laura Zapata le dedicó un emotivo mensaje a Claudio Sodi, su hijo Instagram

Sobre el contexto detrás de esta despedida, son escasos los detalles conocidos, pues desde hace tiempo Laura Zapata optó por mantener las cuestiones de su vida familiar en privado, en especial porque su hijo no es una figura pública y se mantiene alejado de los reflectores. No así, según lo poco que Claudio y la actriz han compartido en redes anteriormente, se trataría de su regreso a Madrid, ciudad en la que actualmente reside.

¿Cuántos hijos tuvo Laura Zapata?

Laura Zapata es madre de dos hombres: Claudio Sodi y Patricio Sodi, fruto de su matrimonio con Juan Eduardo Sodi, un empresario mexicano que además, es primo de Ernestina y Thalía, sus medias hermanas. Claudio es director de cine, mientras que Patricio se inclinó al mundo de la fotografía, evidenciando que si bien no siguieron tal cual los pasos de su famosa madre, sí herederos la pasión por el arte y decidieron dedicarse a este mundo desde otros ámbitos.