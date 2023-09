Humberto Zurita revela cuál es la razón por la que no se casaría con Stephanie Salas

Humberto Zurita y Stephanie Salas son una de las parejas del momento en la farándula; sin embargo, no son pocos los medios que los han “separado” en varias ocasiones

Humberto Zurita vivió todo un proceso de duelo tras la muerte de su esposa, Christian Bach , en el 2019; sin embargo, ahora las heridas han sanado y hasta se dio tiempo para el amor de nuevo, ahora saliendo con Stephanie Salas.

Humberto Zurita disfruta de su historia de amor sin presiones. Medios y Media/Getty Images

En entrevista, el primer actor aceptó que los fans insisten mucho en verlos casados, y está seguro de que su boda sería todo un acontecimiento; sin embargo, aseguró, ambos se encuentran muy bien, disfrutando de su noviazgo y sin presiones.

Por otro lado, Humberto Zurita se sinceró y reveló que tal vez una boda no se convierta en una realidad para ellos por una sencilla razón, ¿cuál es?

¿POR QUÉ NO ES PROBABLE UNA BODA ENTRE HUMBERTO ZURITA Y STEPHANIE SALAS?

Humberto Zurita y Stephanie Salas se han dejado ver juntos en diversos viajes, confirmando que su amor se mantiene más firme que nunca; sin embargo, la idea de casarse no ha estado en sus planes, ¿por qué?

“Estamos felices, siempre la respeté, pero eso de boda no, al que le acomode”

En la charla exclusiva con TVyNovelas, Humberto aseguró que “estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor, que se casen los jovencitos, nosotros nos la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda”, aseguró el actor de buen humor, quien además aceptó que hay una especie de obsesión en verlo casado.

El primer actor se siente muy bien al lado de Stephanie Salas, pero casarse tal vez no sea para ellos, pues sus planes a futuro son muy diferentes.

Humberto Zurita está ocupado en sus nuevos proyectos profesionales. REDACCIÓN TVYNOVELAS