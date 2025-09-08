Suscríbete
Famosos

¿Hubo beso? Así recibió Delia a su novio Facundo tras ser eliminado de La Casa de los Famosos

En una gala con 17 millones de votos, Facundo salió del reality show y se encontró con su prometida en el foro

September 07, 2025 • 
Alejandro Flores
facundo delia gaecia.jpg

Facundo fue el sexto eliminado

ViX

Antes de la eliminación, Delia García había dicho en que pedía los votos del público para su novio Facundo, para que la Casa de los Famosos siguiera teniendo diversión y buena onda.

Lamentablemente, luego de 17 millones de votos, la noche terminó con la salida de Facundo, quien salió con una sonrisa y la convicción de que “allá adentro la situación se siente terrible”.
La expectativa del público era saber cómo reaccionarían tanto Facundo como su novia Delia una vez que el conductor estuviera fuera de la Casa.
Delia enfrentó durante toda la semana una ola de críticas luego de la llamada telefónica que la conectó con Facundo el martes, cuando todavía estaba dentro de La Casa de los Famosos.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
dalilah-caida-se-vale-.jpg
Famosos
Por qué dicen que La Casa de los Famosos México aplicó un ‘Se Vale’ con la caída de Dalilah Polanco
“Arremángala, arrempújala”... Facundo hizo alusión al momento viral.
September 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Dalilah Polanco regresó a La Casa a las 2am, pero se volvió a ir: Censuraron cámaras de ViX y Shiky la esperó
September 05, 2025
Famosos
Abelito, Aldo y Aarón se transforman en LCDLFM: Explotan memes y comparativos con otras famosas
September 03, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Delia se defiende de las acusaciones de infidelidad

Ante los señalamientos de frialdad y de no haber sido lo suficientemente cariñosa, Delia publicó el sábado un video en el que respondió incluso al rumor de que le fue infiel a Facundo.
La conductora de “Ya párate” negó esos rumores y dijo que era absurdo creer que un hombre contestara la llamada.

“Les voy a aclarar quién es el hombre que contestó: no tengo idea de quién sea”.

Delia explicó que ella solamente respondió su teléfono y escuchó la voz de Facundo para platicar con él.

Así fue el reencuentro de Facundo y Delia

Al salir de La Casa de los Famosos, Facundo lo primero que quería hacer era correr hacia Delia.

“A poco ya afuera de la Casa no puedo ir a abrazar a mi novia”, le dijo a Galilea Montijo, quien le pidió que primero fuera con ella al centro del escenario.

Luego del protocolo de presentarse ante los televidentes como el sexto eliminado y mientras Galilea Montijo despedía la transmisión de la televisión abierta, Facundo en efecto corrió a los brazos de Delia.

beso facundodelia.png

Facundo y Delia, luego de seis semanas sin verse

ViX

Y ella lo recibió con todo el amor y cariño acumulado en seis semanas de no verse.
Se miraron, se abrazaron y se dieron un beso como los prometidos a punto de casarse que son.

La Casa de los Famosos México Facundo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
juangabriel-jas-devael-santaella.jpg
Famosos
Santaella acusa de INFIEL a Juan Gabriel: “Lo amé... hasta que me engañó con otro hombre”
September 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
aldo-la-jefa-.jpg
Famosos
Ni con Mariana, Mar o Aarón... El verdadero ‘ship’ de Aldo De Nigris es con La Jefa: “Debe estar bien bonita”
September 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
casa jose jose pedregal.jpg
Famosos
Al interior de la mansión que José José le compró a Anel Noreña y ella vendió para mantener a sus hijos
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-andrade-enferma.jpg
Famosos
Exhiben a famosa: “Por su culpa” despidieron a Yolanda Andrade de Netas Divinas y ahora quiere su lugar en MoJoe
September 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
bebeabandonado.jpg
Viral
Escalofriante video de una tipa que da a luz y tira el bebé en calle de CDMX ¿qué pasó después?
Un video de una cámara de seguridad muestra a la mujer que se baja de un automóvil. El bebé fue hallado por un ciclista, quien lo arropó con su chamarra
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
diana isabel II (1).jpg
Famosos
¿Por qué la reina Isabel II murió sin perdonar a su nuera, la princesa Diana?
Este lunes 8 de septiembre se cumplen tres años de la muerte de una de las monarcas más longevas en la historia de Gran Bretaña
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
segudiroesemilianocarmentreviño.jpg
Famosos
La mamá de Emiliano Aguilar gana miles de seguidores tras el escándalo con Pepe Aguilar
Carmen Treviño pudo ser una gran cantante pero decidió retirarse cuando se separó de Pepe Aguilar
September 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala shiky (1).jpg
Famosos
Alexis Ayala por fin va a una fiesta y sale peleado con Shiky: “Qué pesado eres, tío”
El actor decidió integrarse a la fiesta de temática egipcia pero el resultado no fue bueno
September 06, 2025
 · 
Alejandro Flores