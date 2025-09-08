¿Hubo beso? Así recibió Delia a su novio Facundo tras ser eliminado de La Casa de los Famosos

Antes de la eliminación, Delia García había dicho en que pedía los votos del público para su novio Facundo, para que la Casa de los Famosos siguiera teniendo diversión y buena onda.

Lamentablemente, luego de 17 millones de votos, la noche terminó con la salida de Facundo, quien salió con una sonrisa y la convicción de que “allá adentro la situación se siente terrible”.

La expectativa del público era saber cómo reaccionarían tanto Facundo como su novia Delia una vez que el conductor estuviera fuera de la Casa.

Delia enfrentó durante toda la semana una ola de críticas luego de la llamada telefónica que la conectó con Facundo el martes, cuando todavía estaba dentro de La Casa de los Famosos.

Delia se defiende de las acusaciones de infidelidad

Ante los señalamientos de frialdad y de no haber sido lo suficientemente cariñosa, Delia publicó el sábado un video en el que respondió incluso al rumor de que le fue infiel a Facundo.

La conductora de “Ya párate” negó esos rumores y dijo que era absurdo creer que un hombre contestara la llamada.

“Les voy a aclarar quién es el hombre que contestó: no tengo idea de quién sea”.

Delia explicó que ella solamente respondió su teléfono y escuchó la voz de Facundo para platicar con él.

Así fue el reencuentro de Facundo y Delia

Al salir de La Casa de los Famosos, Facundo lo primero que quería hacer era correr hacia Delia.

“A poco ya afuera de la Casa no puedo ir a abrazar a mi novia”, le dijo a Galilea Montijo, quien le pidió que primero fuera con ella al centro del escenario.

Luego del protocolo de presentarse ante los televidentes como el sexto eliminado y mientras Galilea Montijo despedía la transmisión de la televisión abierta, Facundo en efecto corrió a los brazos de Delia.

Facundo y Delia, luego de seis semanas sin verse ViX

Y ella lo recibió con todo el amor y cariño acumulado en seis semanas de no verse.

Se miraron, se abrazaron y se dieron un beso como los prometidos a punto de casarse que son.

