Famosos

Novia de Facundo aclara quién es el hombre que contestó el teléfono: “No, no estoy bien”

Delia García dice que para ella fue obvio lo que sucedió durante la llamada en La Casa de los Famosos y que desencadenó las versiones de una supuesta infidelidad

September 07, 2025 • 
Alejandro Flores
delia garcia.jpg

Delia García enfrentó los rumores

Instagram

Los rumores fueron tantos y tan duros que Delia García decidió contar su versión de lo que sucedió durante la llamada entre ella y Facundo en La Casa de los Famosos México.

La conductora del programa de radio “Ya párate” fue criticada por haberse comportado supuestamente de manera fría y seca en su conversación con Facundo, habitante de La Casa de los Famosos.
Tras casi dos meses de encierro, a Facundo se le dio la opción de llevarse 30 mil pesos o recibir una llamada del exterior. Facundo prefirió la llamada.
Fue así que entró al Confesionario y habló con Delia, con quien se comprometió días antes de entrar al reality show.
Lo primero que llamó la atención de los televidentes es que tras el tono de llamada, se escuchó la voz de un hombre que contestó.
En redes sociales, el audio se viralizó bajo el supuesto de una posible infidelidad.
Delia García rompe de tajo con esas versiones.

“Les voy a aclarar quién era ese hombre que tanto ha sonado y que se escuchó en la llamada. Fíjense que no tengo idea, no sé quién era. Yo estaba en mi casa con mi celular esperando que Facundo me llamara”

Las dudas de la llamada

Delia explica que de su parte, no hizo sino contestar el teléfono y comenzar la plática con Facundo, y que sería absurdo suponer que ella permitiera que alguien más contestara.

“Los tiempos en la tele, y más en un horario estelar, están muy marcados porque cada segundo vale millones. ¿Cómo pueden esperar que yo no estuviera al tanto de esa llamada? Yo sabía que me iban a llamar en ese momento exacto, y lo sabía desde cuatro horas antes”.

Delia explica que la otra acusación es igual de obvia. En redes sociales comenzó a circular la opinión generalizada de que su comportamiento fue distante.

“Dicen que estaba muy seca. No creo haber estado seca, así es mi personalidad. Yo sí veo a Facundo, lo veo todos los dias. Disculpen si no les di la emoción que ustedes necesitaban en su vida”.

La verdad que oculta Delia García

La conductora explicó, sin embargo, que sí hay una explicación más profunda a ciertas partes de la conversación, sobre todo cuando Facundo le preguntó si todo estaba bien y ella le contestó con un misterioso: “acá afuera te cuento”.

“Yo estoy atravesando por muchas cosas. La respuesta a la pregunta ¿tú estás bien? pues es que no, no estoy bien. Pero decidí no mentir y le dije simplemente: te cuento afuera”.

Delia García y Facundo se comprometieron días antes de que él entrara a La casa de los Famosos, luego de casi 10 años de conocerse y 8 de noviazgo.

Facundo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
