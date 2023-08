Por qué Eduardo Videgaray terminó con Sofía Rivera Torres cuando eran novios

No todo fue miel sobre hojuelas en el noviazgo de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, pues el conductor de televisión dudó en corresponderle a la joven presentadora por una poderosa razón

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres forman una de los matrimonios más estables del medio del espectáculo y pese a la diferencia de edades que pudiera ser una interrogante para muchas parejas, los conductores de televisión han demostrado que para ellos el amor no tiene edad.

Aunque hoy disfrutan del calor de su hogar, al inicio de su noviazgo el también locutor, de 54 años, terminó con la también modelo, de 30, por un detalle que confesó en entrevista para el canal de YouTube de Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora.

“Hubo un momento en el que dijo: ‘Tomemos nuestros caminos y salgamos con otras personas’, me cortó, me rompió el corazón y yo ya estaba súper enamorada, súper ilusionada”, comenzó a contar Sofía en dicha entrevista.

Eduardo Videgaray se arrepintió de terminar con Sofía

“Yo también estaba super enamorado, pero decía: ‘Es que no le puedo hacer esto, ella se merece una pareja más joven...’ y ella me dijo: ‘A ver, eso lo decido yo’. Me super arrepentí”, explicó Videgaray sobre el duro momento que vivieron al principio de su relación.

“Y cuando él me cortó, él empezó a salir con otra persona, y a mí me super dolió, y con más razón me fui a mi viaje, y dije: ‘A ver, si está (el programa) ‘¡Qué importa!’ cuando regrese, bien, y si no está pues ni modo”, respondió Sofía sobre la ruptura.

Sin embargo, “me arrepentí al instante y ahí andaba ella de viaje y yo escribiéndole, no me contestaba, sólo me dejaba en palomitas azules, así estuve 15 días, hasta que regresó de Israel”, confesó el conductor.

Finalmente, Sofía contó que Eduardo le pidió perdón y la invitó a cenar para platicar la situación. “Salimos, platicamos y dijimos: ‘Si lo vamos a intentar, vamos a hacerlo bien”, concluyó el conductor de Imagen Televisión.