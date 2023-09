Hijo de Yolanda Ciani da la cara ante la polémica muerte de su mamá

La primera actriz Yolanda Ciani perdió la vida el pasado 3 de septiembre a la edad de 85 años; padecía demencia senil avanzada desde hace siete años.

Hace unos momentos te dimos a conocer que Alejandra Muñoz Vergara, hija adoptiva de Yolanda Ciani, no descansará hasta que se haga justicia en el caso de la primera actriz, luego de interponer una demanda en contra de su hermano, Luis Alberto Romero Ciani, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por presunta violencia física que pudo provocarle la muerte a la señora Yolanda Ciani Carbajal.

“Es verdad que el señor Luis Alberto Romero Ciani continuó violentando a mi mamá que ya falleció; lucharé para que se sepa la verdad y se castigue a quien debe ser castigado. No obstante, ese castigo sea dirigido en contra de quien quise como mi hermano”.

Luis Alberto Romero no se quedó de brazos cruzados, por lo que contrademandará a su hermana por los señalamientos de feminicidio que hizo en su contra y la acusó públicamente de “saquear las cuentas bancarias” de la actriz originaria de Chihuahua.

A su vez, el hijo de Yolanda Ciani apareció ante las cámaras para revelar las causas del fallecimiento de su mamá y responder a las acusaciones que pesan en su contra por parte de su hermana.

“Hay dos diferentes situaciones que dijeron los médicos, las dos quieren decir lo mismo: muerte natural... No es hermana adoptiva, nunca tuvo los apellidos, fue hija de la persona que hacía el aseo en la casa, yo tenía 11 años, cuando ella nació, fue adorada, tuvo viajes, estudios, cosas, todo”.

“No estoy loco para pegarle a mi madre; me quisieron dar una orden de restricción de que ella (Alejandra Muñoz) denunció en su momento por un moretón; le toman una fotografía de una caída que tuvo (su mamá), aprovechan el moretón y se la mandan a Alejandra...”.

Luis Alberto Romero Ciani, quien estuvo acompañado por su prima Italy Ciani en el programa ‘De primera mano’, detalló cómo se fracturó la relación con Alejandra Muñoz Vergara.

“Siempre fue buena, pero se rompió el día que llegamos a la casa, me hablaron dos empleados de Cuernavaca, mi mamá tiene una casa allá, me dijeron que desde hace tres semanas no cobran; checo, empiezo a ver los gastos de la casa, y veo que no se han pagado muchas cosas. Llego con ella y le digo: '¿Qué pasa aquí?’. Me dice: ‘Se acabó el dinero’. No había nada en las cuentas de mi mamá, de dos años y medio para acá, alrededor de 8 millones de pesos, ella administraba el dinero de mi mamá, yo nunca lo lleve. Mi papá le había regalado unas joyas muy buenas y también las vendió, se acabó todo el dinero de las cuentas. Me bloqueó, bloqueó a mis hijos, a la familia, bloqueó a todo mundo... Ya se está haciendo la denuncia, viene mi daño moral”.

El testamento, motivo del conflicto

Respecto a si Yolanda Ciani dejó un testamento, Luis Alberto explicó que “mis hijos y yo somos los herederos, ella (su hermana) no está en cuestión de casas y ese tipo de cosas... Por eso es el enojo de la persona. Una de las pocas palabras que ella (su mamá) pudo tener de manera fluida fue: ‘Alejandra me robó una vida’, lo dijo, tengo testigos”.

“No sé si es una malagradecida, hay cosas terribles que yo podría decirle, no puedo decirlas en televisión. Lo más espantoso es que no tiene vergüenza de haber hecho eso. Me duele porque nunca pensé que hubiera hecho todo esto”.

Finalmente, Romero Ciani quiere que se haga justicia y pronto acabe esta pesadilla.

“Llega el MP al funeral, se llevan el cuerpo, ella (Yolanda Ciani) no quería ser enterrada, no quería que le hicieran autopsia, quería que la incineraran, que la pusieran junto a mi padre y a mi abuela... Hay un Dios, si dice que pague dinero, que pague, si tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel”.