¿Yolanda Ciani era maltratada por su hijo? Su sobrino Odin rompe el silencio

Odin Ciani habla sobre el supuesto maltrato que sufría su tía, la actriz Yolanda Ciani, a manos de su hijo, Luis Alberto.

La primera actriz Yolanda Ciani murió a los 85 años de edad el pasado domingo 3 de septiembre afectada por el Alzheimer.

El mundo artístico de nuestro país sigue conmocionado por el fallecimiento de Yolanda Ciani, actriz originaria de Chihuahua, ya que el mismo día de su muerte presentaron una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en contra de su hijo Luis Alberto por agresiones físicas que pudieron provocarle la muerte a la querida actriz de la Época de Oro del cine mexicano.

El periodista deportivo de la cadena ESPN, Odin Ciani, habló ante las cámaras sobre los señalamientos hacia su primo, Luis Alberto, con quien ya no tiene mucho contacto desde hace cinco años.

“A mí me encantaría estar hablando de mi tía, una mujer que hizo grandes películas, telenovelas, de su legado. He recibido llamadas de tantos artistas del gran amor que le tenían. Sólo quiero que termine esto, entenderás lo incómodo que es para mí. Quiero que la autoridad investigue”.

“Me cuesta mucho creerlo. No lo sé, no lo creo. Desconozco cómo se dieron las cosas. Espero que no sea así, hay que dejar las cosas en manos de la autoridad. Al día de hoy estoy a la espera para saber qué pasó. Entiendo que hay una investigación; espero despertar de esta pesadilla y que sea sólo un chisme, una confusión, sino es así, que se siga la ley, que pague quien tenga que pagar”, dijo Ciani en entrevista para el programa ‘Sale el sol’.

Por último, Odin habló respecto a cómo fueron los últimos momentos en los que tuvo contacto con su primo y tía.

“La relación con mi primo siempre fue muy buena. Mi tía tuvo una persona que la cuidó toda la vida y con esa persona yo me ponía en comunicación cuando ella estaba bien y cuando estaba mal lo único que encontré fueron negativas. Me gustaría saber ¿qué pasó? Espero que no sea así, yo espero que no, ojalá que así sea; sólo quiero que termine esto”, expresó.