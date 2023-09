Hermana de Luis Alberto le responde por acusarla de dejar en la calle a Yolanda Ciani

Alejandra Muñoz Vergara luchará para que se haga justicia en el caso de su mamá.

Hace unos días, Luis Alberto Romero Ciani reapareció para aclarar que es inocente de la denuncia que interpuso en su contra Alejandra Muñoz Vergara ante la FGJCDMX por agresiones físicas que pudieron provocarle la muerte a los 85 años de edad a la actriz Yolanda Ciani, quien padecía demencial senil avanzada.

Por medio de un comunicado, Romero Ciani acusó a su hermana Alejandra Muñoz Vergara de aprovecharse económicamente de su mamá, Yolanda Ciani, e indicó que la contrademandará por los señalamientos de feminicidio que hizo en su contra.

“Alejandra Muñoz Vergara, quien fue acogida por mi mamá desde recién nacida ante el abandono de sus padres biológicos, se aprovechó del deterioro en la salud de mi mamá para prácticamente dejarla en la calle, saqueando sus cuentas bancarias y los recursos económicos que tenía. “Ya mis abogados se encuentran preparando una serie de denuncias por los probables delitos que cometió en contra del patrimonio de mi mamá, y una demanda por daño moral”.

Alejandra Muñoz Vergara no se quedó callada y se defendió de las acusaciones de su hermano.

“Es verdad que el señor Luis Alberto Romero Ciani continuó violentando a mi mamá que ya falleció y por los testimonios otorgados con amor y temor continuaron con el cuidado de mi mamá cuando yo estaba alejada e impedida de estar a su lado. Yolanda Ciani Carbajal en todo momento me trató como una hija brindándome su confianza absoluta, confianza que no defraudé y lucharé parque se sepa la verdad y se castigue a quien debe ser castigado, eso me lo enseñó mi mamá".

“No obstante, ese castigo sea dirigido en contra de quien quise como mi hermano o en contra de la gente que lo apoya, intentando esconder la violencia que vivió y no soportó mi mamá", indicó Muñoz Vergara mediante un comunicado que se leyó en el programa ‘Ventaneando’.