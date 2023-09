¿Quién es el hijo de Yolanda Ciani?

Muerte de Yolanda Ciani es investigada tras dos denuncias en contra de su propio hijo por presuntas agresiones físicas

Yolanda Ciani, famosa y querida actriz de cine, teatro y televisión, murió a los 85 años el domingo 3 de septiembre, dejando un gran vacío entre sus compañeros y amigos del gremio artístico. Sin embargo, se dio a conocer que su hijo Luis Alberto Romero Ciani fue denunciado por presunta violencia física en contra de su propia madre.

El periodista Antonio Nieto aprovechó su cuenta de X (antes Twitter) para difundir que Luis Alberto había sido denunciado por dos personas por presuntas agresiones físicas en contra de la actriz nacida en Chihuahua.

“Indagan a hijo de actriz Yolanda Ciani por violencia contra ella. La actriz murió este domingo, cuando 2 personas se presentaron a la Fiscalía de CDMX para denunciar a su hijo Luis Alberto por agresiones físicas que pudieron desencadenar un deterioro en la salud de Ciani”, reveló el periodista.

Indagan a hijo de actriz Yolanda Ciani por violencia contra ella:



La actriz murió este domingo, cuando 2 personas se presentaron a la @FiscaliaCDMX para denunciar a su hijo Luis Alberto por agresiones físicas que pudieron desencadenar un deterioro en la salud de Ciani. pic.twitter.com/QTGJkNsDPF — Antonio Nieto (@siete_letras) September 4, 2023

¿Yolanda Ciani fue maltratada por su propio hijo?

De acuerdo con la denuncia que se interpuso en la Fiscalía de la Ciudad de México, Yolanda Ciani habría sido agredida por su propio hijo, quien hasta el momento no ha dado la cara, en varias ocasiones hasta quedar inconsciente.

Además, una usuaria de Facebook llamada Mary Estrada, señaló que en una ocasión, la actriz de telenovelas como ‘Corazón indomable’, ‘Así son ellas’ y ‘El premio mayor’, por mencionar algunas, sufrió dos fracturas de cadera.

“Se acabó su calvario, su hijo la golpeaba los últimos años, le fracturó una cadera hace tres años y a mediados de agosto la otra. Hago este comentario para que ojalá se pueda investigar lo que realmente sucedió alrededor de su muerte porque ya tenía años encerrada y sometida”, publicó la usuaria de Facebook, dejando gran preocupación entre los familiares de la querida actriz.

Sobrino de Yolanda Ciani rompe el silencio

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, el periodista deportivo de la cadena ESPN, Odin Ciani, rompió el silencio sobre los señalamientos en contra de su primo Luis Alberto, con quien aseguró no tener contacto desde hace cinco años.

“A mí me encantaría estar hablando de mi tía, una mujer que hizo grandes películas, telenovelas, de su legado. He recibido llamadas de tantos artistas del gran amor que le tenían. Solo quiero que termine esto, entenderás lo incómodo que es para mí. Quiero que la autoridad investigue”, comenzó a decir el periodista deportivo.

“Me cuesta mucho creerlo. No lo sé, no lo creo. Desconozco cómo se dieron las cosas. Espero que no sea así, hay que dejar las cosas en manos de la autoridad. Al día de hoy estoy a la espera para saber qué pasó. Entiendo que hay una investigación; espero despertar de esta pesadilla y que sea sólo un chisme, una confusión, sino es así, que se siga la ley, que pague quien tenga que pagar”, platicó el comunicador.

Por último, Odin aseguró que la relación con su primo siempre fue muy buena. Y agregó que su tía “tuvo una persona que la cuidó toda la vida y con esa persona yo me ponía en comunicación cuando ella estaba bien y cuando estaba mal lo único que encontré fueron negativas. Me gustaría saber ¿qué pasó? Espero que no sea así, yo espero que no, ojalá que así sea; solo quiero que termine esto”.