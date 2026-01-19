Muere periodista de TV Azteca que llegó a cubrir mundiales y presidentes

María Elena Martínez de la Vega trabajó primero en radio pero luego migró a la televisión para cubrir la fuente de presidencia para los noticiarios de TV Azteca.
Se dedicó al periodismo durante más de cuatro décadas, a lo largo de los cuales se convirtió también en una “maestra” para reporteros jóvenes. Así fue el caso de Jorge Zarza, actual conductor titular de noticieros en Azteca y que recuerda a María Elena con profundo cariño.
Martínez de la Vega murió este viernes 16 de enero y Zarza le rindió homenaje a través de sus redes sociales con una anécdota que la define.
Jorge Zarza escribió:
Ocurrió en el sótano de Fuerza Informativa Azteca. Recuerdo que salió feliz de la oficina de Leonarda, la jefa de información y coincidimos en el pasillo.
Mi Zarza ¡Me voy a París!
María Elena Martínez de la Vega, había entrado a esa oficina a conseguirse un boleto para el Mundial de Fútbol Francia 98.
-Y ¿Cómo le hiciste?
-Le dije a Leonarda que yo le garantizaba hacer una cobertura paralela a deportes, con entrevistas a políticos, empresarios, actores y hasta al presiente de Francia... además le dije que yo dominaba la lengua y esa era mi ventaja!
-Que padre Maria Elena, oye... entonces tu hablas francés
-¡Oui!
Y suelta una carcajada sonora.
-Por supuesto que no! No hablo nada de francés, pero el periodismo no tiene lenguaje. La nota es la nota.
La despedida a María Elena Martínez
María Elena Martínez de la Vega fue recordada por su familia como “una mujer talentosa determinada alegre y brillante su presencia iluminaba quienes la rodeaban dejando huella en cada conversación en cada gesto y cada momento compartido”.
Su trayectoria como reportera comenzó en la década de los 80 como reportera de Núcleo Radio Mil, donde Zarza era becario.
“Era una reportera consolidada, aguda, inteligente”, publicó Jorge Zarza.