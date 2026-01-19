Muere periodista de TV Azteca que llegó a cubrir mundiales y presidentes

María Elena Martínez de la Vega trabajó primero en radio pero luego migró a la televisión para cubrir la fuente de presidencia para los noticiarios de TV Azteca.

Se dedicó al periodismo durante más de cuatro décadas, a lo largo de los cuales se convirtió también en una “maestra” para reporteros jóvenes. Así fue el caso de Jorge Zarza, actual conductor titular de noticieros en Azteca y que recuerda a María Elena con profundo cariño.

Martínez de la Vega murió este viernes 16 de enero y Zarza le rindió homenaje a través de sus redes sociales con una anécdota que la define.

Jorge Zarza escribió:

Ocurrió en el sótano de Fuerza Informativa Azteca. Recuerdo que salió feliz de la oficina de Leonarda, la jefa de información y coincidimos en el pasillo.

Mi Zarza ¡Me voy a París!

María Elena Martínez de la Vega, había entrado a esa oficina a conseguirse un boleto para el Mundial de Fútbol Francia 98.

-Y ¿Cómo le hiciste?

-Le dije a Leonarda que yo le garantizaba hacer una cobertura paralela a deportes, con entrevistas a políticos, empresarios, actores y hasta al presiente de Francia... además le dije que yo dominaba la lengua y esa era mi ventaja!

-Que padre Maria Elena, oye... entonces tu hablas francés

-¡Oui!

Y suelta una carcajada sonora.

-Por supuesto que no! No hablo nada de francés, pero el periodismo no tiene lenguaje. La nota es la nota.

La despedida a María Elena Martínez

María Elena Martínez de la Vega fue recordada por su familia como “una mujer talentosa determinada alegre y brillante su presencia iluminaba quienes la rodeaban dejando huella en cada conversación en cada gesto y cada momento compartido”.



Su trayectoria como reportera comenzó en la década de los 80 como reportera de Núcleo Radio Mil, donde Zarza era becario.