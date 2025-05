Exmánager de Paquita la del Barrio ahora se dedica a su puesto de gelatinas: “Yo ya me jubilé”

A tres meses del fallecimiento de Paquita la del Barrio, Paco Torres, quien fuera su mano derecha y mánager, nos dijo cómo ha vivido su duelo, recuerda entrañables momentos que pasó con la cantante y nos dijo que, aunque lo han buscado otros artistas para trabajar con él, incluso la familia de Paquita, asegura que él concluyó esa etapa como publirrelacionista con la intérprete de Rata de dos patas.

“Sí, me han dicho: ‘Vente a trabajar con nosotros’, pero ese capítulo está cerrado para mí; de hecho, uno de sus hijos (de Paquita) me dijo que si su mamá le dejaba el restaurante, que me fuera a trabajar con él, pero yo ya me jubilé, fueron 25 años de trabajo, y ahora quiero disfrutar mi vida, viajar...”, señaló.

Paquito, como es conocido en el medio artístico, nos explicó el motivo por el que declinó trabajar con los hijos de la fallecida cantante.

“Yo les agradezco mucho que piensen en mí, que me arropen y me digan: ‘Vente’, pero ya no está Paquita y para mí habría un gran vacío, sería muy doloroso seguir con ese recuerdo sin estar ella”, expresó.

Ventilan un problema que Paquita la del Barrio le habría heredado a sus hijos, ¿será? INSTAGRAM/paquitaoficialb

Paco nos dijo que vive tranquilo manteniéndose de su negocio. “Yo tengo mi puesto de gelatinas y de postres y ahí soy muy feliz. Yo no trabajé con Paquita por dinero, no es el signo de pesos, fue el cariño y el respeto. Gracias a Dios mi negocio es exitoso, entonces estoy bien y puedo vivir en paz”.

“NO ME QUEDE CON NADA, LE DIJE LO QUE TENÍA QUE DECIR Y SENTÍ MUCHA PAZ”

Para Paquito, la muerte de la cantante fue un golpe muy fuerte, pero está tranquilo porque siempre le demostró su cariño y lealtad, además de que no se quedó con ganas de decirle ni cumplirle nada.

Para honrar la memoria de Paquita, el pasado 16 de marzo se realizó un homenaje póstumo en el Auditorio Nacional.

“En ese momento (cuando falleció Paquita) sentí que había cumplido la misión porque no me quedé con nada, le dije lo que tenía que decir y sentí mucha paz, pero, con los días me gana mucho el sentimiento; recuerdo todo lo que viví a su lado, tantos momentos que pasamos juntos, lo que conseguimos, lo que sufrimos, la cárcel, hospitales, el éxito y las derrotas, pasaron tantas cosas y llegamos juntos hasta el final”.

Su duelo ha sido difícil, pero le quedan los recuerdos y el profundo agradecimiento que siente por la mujer con la que estuvo al pie del cañón en las buenas y en las malas. “Yo ni era sentimental y ahora con Paquita me he vuelto, perdí alguna pareja y nunca sentí esto, pero con Paquita tengo un gran sentimiento, pienso, la recuerdo y lloro, pero mi misión está cumplida. Le cumplí el sueño de hacerle su homenaje en su casa, de traerla a México y que saliera todo bien”, mencionó.

Sobre si la ha soñado, contestó: “No, solamente un día, cuando recién falleció, sentí esa sensación de que ‘se te sube el muerto’. En ese momento mi hermana la estaba pasando mal y en mi sueño yo estaba luchando y gritaba: '¡Mi hermana no!’, y quería despertar; cuando volví pensé que quizás era una señal de Paquita, que me decía: ‘Cuida a tu hermana,

Paquito asegura que la muerte de Paquita no provocó ninguna ruptura familiar; al contrario, nos dijo que los hijos de la cantante están bien. “Desde el momento del homenaje se reunieron y salieron bien de ahí”.

Y aunque Paquita no le dejó a Paquito ningún bien material, asegura que le heredó algo mucho mejor: “La herencia más grande que me llevo de ella es la confianza que depositó en mí, y los momentos y los sueños que cumplí con ella”, concluyó.¡apóyala!’. Fue algo muy extraño”, nos compartió.