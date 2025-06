Poncho Denigris: “Antes las mujeres querían que las ‘detonara'; ahora ya me ven como un señor”

Poncho DeNigris y Marcela Mistral siempre han sido una pareja mediática: desde la pedida de mano hasta su boda y el nacimiento de sus hijos, esta familia de influencers ha construido su imagen de la mano de los medios y los acontecimientos públicos.

Se casaron en 2015 y tienen tres hijos: Ponchito, Isabella y Toñito. Ambos han sabido capitalizar su popularidad para crear contenido en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, donde comparten su vida cotidiana, retos de pareja y dinámicas familiares, lo que les ha valido tanto seguidores leales como detractores.

Su matrimonio ha estado marcado por polémicas ocasionales, impulsadas por el carácter explosivo y directo de Poncho, en contraste con la imagen serena y controlada de Marcela. A pesar de ello, han demostrado ser una pareja con estabilidad y complicidad.

Marcela ha destacado en su carrera como cantante y conductora, mientras que Poncho ha incursionado en realities como La casa de los famosos México, MasterChef y Big Brother. Sin embargo, Secretos de pareja es el primer reality que los juntó a los dos para ver cómo son en la intimidad de su matrimonio.

“LA GENTE NOS ESTÁ VIENDO TAL COMO SOMOS Y SE HAN QUITADO IDEAS EQUIVOCADAS”

TVyNovelas conversó con la pareja más mediática de México... ¡y no creerás todo lo que nos revelaron!

¿Les afecta mostrar la intimidad de su relación?

Poncho: A veces afecta el matrimonio, afecta la relación, hemos llegado a cancelar proyectos. Teníamos un podcast que se llamaba Parejas disparejas y yo dije: “Ya no lo vamos a hacer, no tiene caso, nada más la gente nos está metiendo mier...”. Y es que te dividen como pareja, empiezan a juzgar y es complicado porque todos se creen las historias que crea la gente en los comentarios.

¿Qué les decían?

Poncho: Que la trato mal o no la respeto como mujer, y es raro.

Marcela: Hubo un episodio muy polémico en enero de 2024, y entonces ahí decidimos ponerle fin. Poncho se vino a la Ciudad de México varias semanas para hacer el programa de concursos Vence a las estrellas y estuvo bien denso el tema porque la gente estaba con este boom de si nos íbamos a separar, a divorciar... ¡Estuvo fuerte!

¿La han pasado mal?

Marcela: Sí, pero si no fuéramos al psicólogo, imagínate, ¿dónde estaríamos? Peor, por la calle de la amargura. Pero la verdad es que sí influye. La gente nos está viendo tal como somos y se han quitado ideas equivocadas.

Un bloguero acusó a Poncho de Nigris por presuntamente haber “traicionado” a Marcela Mistral, su esposa Instagram

“ANTES TODAS LAS MUJERES QUERÍAN QUE LAS HICIERA MÍAS, AHORA ME VEN COMO UN SEÑOR”

¿Qué ocurre con ustedes al lidiar con otras parejas? ¿Tienen amigos?

Poncho: Ahorita estoy en una etapa de mi vida muy productiva, donde todo es trabajo y familia. Vida social no tengo, y sé que hace falta porque sino te desequilibras un poquito. Pero, por el momento, estoy completamente enfocado en trabajar, producir y crear, porque también estoy en YouTube muy fuerte con mis programas. Ya tengo mucho contenido y mucho elenco; entonces, soy el productor de todo, más las pastelerías y todo ese rollo. Por eso, ahorita no tengo vida social.

Marcela: Nos tenemos él a mí y yo a él. A Poncho le gusta mucho dormir.

Es sano dormir, ¿no?

Poncho: Es que necesito dormir porque sino me hago viejo; dormir es el antídoto para retrasar el envejecimiento, aparte de comer sano y de hacer ejercicio. Ese es mi secreto; de lo contrario no me mantendría vigente 30 años. Soy muy disciplinado en ese aspecto, aunque cuando me veo al espejo noto que estoy envejeciendo. Sí, se siente feo saber que antes las mujeres me veían y querían que las hiciera mías, todas querían que me las comiera, que las ‘detonara’, y ahorita ya me ven como un señor, con respeto.

¿De verdad ocurre eso?

Poncho: Sí, ya no me ven igual, te lo juro que antes se me acercaba una chavita y me decía: “te amo”, y ya no.

Marcela: Tengo otros datos.

Poncho: Ya no soy tan cotizado, ahora buscan más a mi sobrino Aldo, que está muy guapo.