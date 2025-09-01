Hija de Bruce Willis defiende a su madrastra por mandar al actor a vivir en otra casa

Bruce Willis ha perdido en gran parte la capacidad de hablar. Y tampoco puede desarrollar las actividades que requieren de fuera y coordinación motora.

Así que su esposa Emma Heming decidió enviarlo a un hogar alterno y contratar a un equipo de cuidadores profesionales para hacerse cargo de esa parte de su vida.

Los reclamos llegaron pronto y fueron en algunos casos virulentos en contra de Emma, quien tuvo que publicar un video para responder a los fans del actor.

Emma leyó el fragmento de su libro “The unexpected journey”, en el que escribió su experiencia de vida al lado de Willis.

Puso especial énfasis en la parte que dice: “Recuerda que siempre todos tienen una opinión, pero casi nadie tiene la experiencia de haberlo vivido para respaldar su opinión. Esas opiniones no vale la pena que ocupen tu mente”.

“Las opiniones son escandalosas”

Willis, uno de los más grandes actores del cine de acción de los años 90 con la saga “Duro de matar”, padece demencia frontoremporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta tanto al cerebro como al sistema nervioso.

Durante tres años, Emma se había hecho cargo de Bruce, hasta ahora, que ha decidido ponerlo en manos de cuidadores. Ahora defiende su decisión con argumento que le parece irrebatible.

“Las opiniones son escandalosas y muy ruidosas pero definitivamente ellos no viven en tu caso, no conocen las dinámicas internas de la familia y por supuesto, no tienen voz ni voto en tus decisiones”.

La publicación de la esposa de Willis generó mucha empatía y los comentarios reflejan que efectivamente el caso de Bruce Willis es un ejemplo de lo que sucede actualmente con las personas cuidadoras de enfermos.

La hija de Bruce, Tallula Bella /cuya mamá es Demi Moore, primera esposa del actor) fue una de las más entusiastas en comentar el video para defender a Emma.

“Te amo mucho. Todos te amamos mucho. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y nuestra familia”.

Emma terminó su video con una explicación de sus razones para haber hecho pública su decisión: