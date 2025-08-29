Suscríbete
Famosos

Bruce Willis vive ahora bajo cuidados permanentes en una vivienda separada, confirma Emma Heming Willis

Su esposa reveló que el actor, diagnosticado con demencia frontotemporal, fue trasladado a una segunda residencia con atención médica las 24 horas.

August 28, 2025 • 
Luz Meraz
Bruce-Willis.png

Bruce Willis vive en otra casa para proteger el bienestar de sus hijas y ofrecerle a él un entorno más adecuado, dice su esposa.

Instagram

En un testimonio muy emocional durante el especial de ABC Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey, su esposa, Emma Heming Willis, compartió que Bruce ahora vive en una casa independiente, adaptada para recibir cuidados permanentes mientras enfrenta su diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD).

Emma calificó la decisión como una de las más difíciles que ha tomado. A pesar de lo triste que implica el cambio, señaló que Bruce quería lo mejor para sus hijas, Mabel (de 13 años) y Evelyn (de 11), por lo que decidió mudarlo a una casa cercana especialmente diseñada para él.

“Sabía que, por encima de todo, Bruce lo querría para nuestras hijas… Querría para ellas un hogar más adecuado a sus necesidades, no las de él.”

Un entorno seguro y visitas frecuentes

La nueva residencia, una casa de un solo piso, le permite a Bruce contar con un equipo de atención médica permanente, en un ambiente tranquilo que minimiza el ruido, ya que estos estímulos pueden afectar su bienestar

Emma también explicó que las niñas lo visitan con frecuencia, incluso para desayunos y cenas, manteniendo vivas las conexiones familiares.

“Es una casa llena de amor, calidez, cuidado y risas… es hermoso ver cómo los amigos de Bruce siguen llegando: traen vida y alegría”

Buena salud física, pero deterioro cognitivo visible

Aunque su corazón y movilidad siguen estando fuertes, su esposa advirtió que el deterioro está en el plano mental: cada vez comunica menos y la pérdida de lenguaje avanza.

No obstante, hay destellos de su antiguo yo: una carcajada intensa o una mirada pícara que emocionan a su familia. Bruce sigue ahí.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Bruce Willis
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
abelito-mariana-botas-.jpg
Famosos
Abelito, ¿es el ‘hater’ número uno de Mariana Botas?: La nomina y se queja de su actitud con Aldo en LCDLFM
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
luto-tv-azteca.jpg
Famosos
TV Azteca de luto: Murió productor detrás de programas como 100 Mexicanos VIP y La Granja VIP
August 28, 2025
 · 
TVyNovelas
fabiola-campomanes---.jpg
Famosos
Fabiola Campomanes reaparece en el hospital y toma drástica decisión: “Decido honrar mi cuerpo”
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marco-di-mauro--.jpg
Famosos
Marco Di Mauro reaparece, está soltero y confiesa: “Me gustaría más adoptar que tener un hijo biológico”
August 28, 2025
 · 
Grisel Vaca
Juangabriel.jpg
Series y Cine
5 imágenes inéditas de Juan Gabriel que aparecerán en el documental de Netflix
Este 28 de agosto es el noveno aniversario de la muerte del Divo de Juárez
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
shakiramhonividente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice cómo será el próximo esposo de Shakira
La vidente aprovechó que la cantante colombiana está en México para leer su futuro; descarta a Antonio De la Rúa
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
laurabozzochristianzuarez.jpg
Series y Cine
¿Qué fue de Christian Zuárez, el polémico ex de Laura Bozzo? “Fui mujeriego”, dice en el documental de ViX
Zuárez aparece en el documental para contar su versión de los 17 años que vivió con Laura Bozzo
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
nominacionescasadelosfamosos (1).jpg
Famosos
Placa multitudinaria: ruleta definió a los nominados en La Casa de los Famosos México hoy 27 de agosto
Por primera vez en esta temporada, la Jefa uso la ruleta para dejar al azar el sentido de algunas votaciones
August 27, 2025
 · 
Alejandro Flores