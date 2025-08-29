Bruce Willis vive ahora bajo cuidados permanentes en una vivienda separada, confirma Emma Heming Willis

En un testimonio muy emocional durante el especial de ABC Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey, su esposa, Emma Heming Willis, compartió que Bruce ahora vive en una casa independiente, adaptada para recibir cuidados permanentes mientras enfrenta su diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD).

Emma calificó la decisión como una de las más difíciles que ha tomado. A pesar de lo triste que implica el cambio, señaló que Bruce quería lo mejor para sus hijas, Mabel (de 13 años) y Evelyn (de 11), por lo que decidió mudarlo a una casa cercana especialmente diseñada para él.

“Sabía que, por encima de todo, Bruce lo querría para nuestras hijas… Querría para ellas un hogar más adecuado a sus necesidades, no las de él.”

Un entorno seguro y visitas frecuentes

La nueva residencia, una casa de un solo piso, le permite a Bruce contar con un equipo de atención médica permanente, en un ambiente tranquilo que minimiza el ruido, ya que estos estímulos pueden afectar su bienestar

Emma también explicó que las niñas lo visitan con frecuencia, incluso para desayunos y cenas, manteniendo vivas las conexiones familiares.

“Es una casa llena de amor, calidez, cuidado y risas… es hermoso ver cómo los amigos de Bruce siguen llegando: traen vida y alegría”

Buena salud física, pero deterioro cognitivo visible

Aunque su corazón y movilidad siguen estando fuertes, su esposa advirtió que el deterioro está en el plano mental: cada vez comunica menos y la pérdida de lenguaje avanza.

No obstante, hay destellos de su antiguo yo: una carcajada intensa o una mirada pícara que emocionan a su familia. Bruce sigue ahí.