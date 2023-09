¡Indignada! Andrea Legarreta defiende con “uñas y dientes” a Mónica Noguera

Visiblemente enojada, Andrea Legarreta rompió el silencio sobre las especulaciones que ha hecho un programa de espectáculos en Estados Unidos sobre la supuesta infidelidad que Erik Rubín había cometido con Mónica Noguera, desatando la separación entre el cantante y la conductora del matutino Hoy.

“Mónica no se merece que la pongan en un sitio que no le corresponde, estos señores (Javier Ceriani y Elisa Beristain), desde que dimos esta información de nosotros como pareja, han dicho de todo, primero deben ponerse de acuerdo porque su credibilidad está por los suelos. Cuando anunciamos nuestra separación, afirmaron que yo tenía una relación de no sé cuántos años con Christián de la Fuente y que hasta teníamos un departamento juntos en una colonia que ni sabía que existía. Eso fue una mentira absoluta, nunca presentaron una sola prueba. Después dijeron que Erik estaba saliendo con su dentista”, expresó indignada Legarreta.

Acompañada de los demás conductores de Hoy, Andrea pidió que paren con las difamaciones.

“Es que también salieron con el tema del Apio, que ya sabemos es una verdadera estupidez y que le han dado juego a una completa mentira. A mí hasta me vincularon con un ex presidente. Yo quiero decirles que nosotros sabemos nuestra historia, no entiendo cómo son capaces de dormir en paz, porque no sólo es de nosotros, es de todas las personas del medio, es una tras otra, ofenden, insultan, ponen en jaque a familias, a personas que son seres humanos, entonces ustedes son un par de asquerosos, mentirosos y que bueno que hay demandas porque alguien debe detenerlos”.

Su cercanía con Mónica Noguera es lo que hizo que Legarreta no se quedara callada.

“Lo estoy haciendo por ella, no justo que la gente la insulte, la ofenda, entonces ya estuvo bueno señores, son inhumanos, unas escorias”, exclamó la presentadora, apoyada por Paul Stanley y Arath de la Torre.