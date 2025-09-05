Dalilah Polanco regresó a La Casa a las 2am, pero se volvió a ir: Censuraron cámaras de ViX y Shiky la esperó

Gran susto ocurrió en plena pregala, durante la eliminatoria para finalistas que buscaban retar a Guana para ganarle el beneficio de la salvación. Dalilah Polanco se cayó y la sacaron de La Casa de los Famosos México durante varias horas.

El accidente ocurrió en torno de las 10 de la noche del 4 de septiembre, y para las 2 de la mañana del 5 de septiembre, se volvió a escuchar la voz de ‘Sor Dalilah’ -como la llaman- .

Aunque hay cámaras en toda La Casa de los Famosos México y en ViX Premium hay siete canales distintos para no perder ningún detalle, censuraron la señal y solo se alcanzaba a escuchar el audio del resto de los habitantes.

Por lo que se pudo escuchar, Shiky y Aarón ayudaron a Dalilah a salir del confesionario; parece que la llevaron al vestidor. Minutos más tarde Shiky cargaba una sandalia de Dalilah.

Algunos fans del reality pudieron captar el momento en el que se ven los pies de Dalilah caminar por la sala rumbo al Confesionario, mientras les decía a los habitantes que se encontraban en la alberca: “Mañana es la venganza de la maldita lisiada”.

Minutos más tarde, Dalilah volvió a desaparecer de La Casa, por lo que se infiere que volvió a salir por el Confesionario.

Asimismo, Shiky le confirmó a habitantes del Cuarto Noche que debía esperar a Dalilah, pues “tiene que volver”.

¿Qué le pasó a Dalilah?

En plena dinámica para encontrar a dos finalistas que irán al Elevador del Destino, y luego retar por el privilegio de la salvación, la actriz sufrió una caída.

Fue la primera en participar en la dinámica, donde debían tirar discos en una plataforma vertical, para sumar puntos. Tras lograr 40 puntos, Dalilah Polanco bajó las escaleras y se tropezó. En vivo, se vio cómo cayó con todo el cuerpo, del lado izquierdo.

Al parecer, su primera molestia fue en el tobillo, pero también su muñeca estaría lastimada. Asimismo, al ver el video, se puede apreciar que cayó sobre su rodilla izquierda.

La Jefa ordenó llevarla al confesionario, donde seguramente recibió atención médica, mientras seguía la dinámica en plena pregala.